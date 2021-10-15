В Иванове назвали главные тренды развития легкой промышленности

Всероссийский отраслевой форум "Мануфактура 4.0" стал площадкой не только для обсуждения проблематики легкой промышленности, но и экспертных прогнозов. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, подводя итоги тематических сессий и пленарного заседания, назвал несколько трендов в развитии отрасли, к которым стоит присмотреться всем участникам рынка.

- Изменившийся спрос на одежду, предпочтение, отданное экологичным материалам, здоровый, спортивный образ жизни и многое другое заставляют нас переориентироваться уже сейчас, - сказал замминистра.

Он отметил, что важно выстраивать сквозные цепочки как в самой легкой промышленности, так и между ней и другими отраслями. К примеру, этого потребует выпуск смесовых тканей, свойства которых улучшаются благодаря натуральному сырью и добавлению синтетических волокон.

Перспективное направление - производство мембранных тканей. По словам замминистра, их качество должно стать настолько высоким, чтобы конкурировать с аналогичной зарубежной продукцией. Олег Бочаров также отметил стремительное завоевание онлайн-рынка региональными товарами, напомнив, что за маркетплейсами - будущее отрасли.

На форуме много и подробно говорили о локализации. По мнению Олега Бочарова, у мировых брендов есть спрос на поиск надежных технологических партнеров в России, этой возможностью успешно пользуются в Ивановской, ряде других областей.

- Этот тренд взаимного проникновения, безусловно, нужно продолжать потому, что, на мой взгляд, именно он в большей степени будет увязывать спрос рынка с теми технологиями, которые мы будем получать, с повышением конкуренции, с повышением качества продукта, - подчеркнул Олег Бочаров.

Особый разговор - о теневом секторе, от которого страдают добросовестные товаропроизводители. С развитием онлайн-каналов продаж, постепенного ухода от наличных расчетов "серые" схемы уйдут, и для легпрома откроются новые возможности, уверен замглавы Минпромторга.

Еще один важный тренд - это рециклинг, о котором говорили эксперты от экологии. Олег Бочаров признался, что с удивлением узнал о желании части потребителей платить за переработку собственной одежды. Тем не менее, такие тенденции требуют детального изучения.

Замглавы Минпромторга отметил успехи отечественного легпрома в целом и ивановских производителей в частности. Олег Бочаров сказал, что региональный текстильный кластер развивается настолько стремительно, что его конкурентами уже можно назвать не производителей из российских областей, а зарубежных гигантов легкой промышленности. Он выразил уверенность, что ивановские производители сумеют занять лидерские позиции и в новых направлениях развития легкой промышленности.

Добавим, как сообщили в правительстве Ивановской области, на предприятиях региона за январь - август 2021 года выпущено: 89% российской медицинской марли; 86% хлопчатобумажных тканей; 74% постельного белья; 68% трикотажных или вязаных полотен; 44% спецодежды; 38 % общероссийского объема льняных тканей; 24% нательного трикотажного или вязаного белья.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям легкой промышленности Ивановской области за январь - июнь 2021 года составил 512,1 млн рублей (147,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года). Объем отгруженной продукции за январь - август 2021 года составил 55,2 млрд рублей (128% к аналогичному периоду 2020 года). Ивановскими производителями за 8 месяцев 2021 года отгружено 19% от общего объема произведенной текстильной и швейной продукции в Российской Федерации.