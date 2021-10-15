В Иванове назвали главные тренды развития легкой промышленности

Новости

"Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт" признаны иноагентами 21:04
Минпромторг представил атлас низкоуглеродного и безуглеродного водорода 20:58
Регулятор США отложил одобрение Moderna для подростков из-за побочных эффектов 20:34
МИД Кабо-Верде: У Украины нет шансов добиться экстрадиции Поклонской 20:30
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19" 20:03
МИД: Целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта 19:34
Хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России 19:27
Новак: Россия сможет занять не менее 20% мирового рынка водорода 19:06
Представлена видеоплатформа VK Видео 18:20
ЛНР прекращает контакты с Киевом до возвращения задержанного офицера 18:13
Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года 18:08
Врач рассказал, как недостаток витаминов влияет на зрение 18:06
Депутат британского парламента скончался после нападения в церкви 17:59
Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин 17:31
Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве 17:22
"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ-иноагентов 17:18
Страны ОДКБ начали переброску своих контингентов на учения в Таджикистан 17:03
Мишустин направил 349,6 млн рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока 16:52
Кузнецова поддержала выдачу гражданства РФ детям от смешанных браков 16:50
Большинство привитых от COVID-19 россиян получили QR-коды на госуслугах 16:45
Полиция Британии задержала мужчину после нападения на депутата 16:37
Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры 16:36
Певица МакSим после болезни отправилась по святым местам Крыма 16:31
Роспотребнадзор вдвое сократил срок теста на COVID-19 16:26
Россия выступает против американских военных баз в Центральной Азии 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 20:43

В Иванове назвали главные тренды развития легкой промышленности

Текст: Анна Скрипка (Иваново)
Всероссийский отраслевой форум "Мануфактура 4.0" стал площадкой не только для обсуждения проблематики легкой промышленности, но и экспертных прогнозов. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, подводя итоги тематических сессий и пленарного заседания, назвал несколько трендов в развитии отрасли, к которым стоит присмотреться всем участникам рынка.

- Изменившийся спрос на одежду, предпочтение, отданное экологичным материалам, здоровый, спортивный образ жизни и многое другое заставляют нас переориентироваться уже сейчас, - сказал замминистра.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановские производители тканей и одежды стали лидерами онлайн-торговли

Он отметил, что важно выстраивать сквозные цепочки как в самой легкой промышленности, так и между ней и другими отраслями. К примеру, этого потребует выпуск смесовых тканей, свойства которых улучшаются благодаря натуральному сырью и добавлению синтетических волокон.

Перспективное направление - производство мембранных тканей. По словам замминистра, их качество должно стать настолько высоким, чтобы конкурировать с аналогичной зарубежной продукцией. Олег Бочаров также отметил стремительное завоевание онлайн-рынка региональными товарами, напомнив, что за маркетплейсами - будущее отрасли.

На форуме много и подробно говорили о локализации. По мнению Олега Бочарова, у мировых брендов есть спрос на поиск надежных технологических партнеров в России, этой возможностью успешно пользуются в Ивановской, ряде других областей.

- Этот тренд взаимного проникновения, безусловно, нужно продолжать потому, что, на мой взгляд, именно он в большей степени будет увязывать спрос рынка с теми технологиями, которые мы будем получать, с повышением конкуренции, с повышением качества продукта, - подчеркнул Олег Бочаров.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановские предприятия лепрома в 2021 году нарастили продажи на треть

Особый разговор - о теневом секторе, от которого страдают добросовестные товаропроизводители. С развитием онлайн-каналов продаж, постепенного ухода от наличных расчетов "серые" схемы уйдут, и для легпрома откроются новые возможности, уверен замглавы Минпромторга.

Еще один важный тренд - это рециклинг, о котором говорили эксперты от экологии. Олег Бочаров признался, что с удивлением узнал о желании части потребителей платить за переработку собственной одежды. Тем не менее, такие тенденции требуют детального изучения.

Замглавы Минпромторга отметил успехи отечественного легпрома в целом и ивановских производителей в частности. Олег Бочаров сказал, что региональный текстильный кластер развивается настолько стремительно, что его конкурентами уже можно назвать не производителей из российских областей, а зарубежных гигантов легкой промышленности. Он выразил уверенность, что ивановские производители сумеют занять лидерские позиции и в новых направлениях развития легкой промышленности.

Добавим, как сообщили в правительстве Ивановской области, на предприятиях региона за январь - август 2021 года выпущено: 89% российской медицинской марли; 86% хлопчатобумажных тканей; 74% постельного белья; 68% трикотажных или вязаных полотен; 44% спецодежды; 38 % общероссийского объема льняных тканей; 24% нательного трикотажного или вязаного белья.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям легкой промышленности Ивановской области за январь - июнь 2021 года составил 512,1 млн рублей (147,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года). Объем отгруженной продукции за январь - август 2021 года составил 55,2 млрд рублей (128% к аналогичному периоду 2020 года). Ивановскими производителями за 8 месяцев 2021 года отгружено 19% от общего объема произведенной текстильной и швейной продукции в Российской Федерации.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

Главное сегодня

Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года
Собянин рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом
Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин
МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
ВС: Нахождение без маски в общественном месте - значительное нарушение