В Иванове обсудили, как нарастить производство тканей и одежды

Какая господдержка доступна предприятиям легкой промышленности в России и чего им не хватает для нормального развития, рассказали эксперты на отраслевом форуме "Мануфактура 4.0". Он проходит в Иванове 14-15 октября с участием ведущих игроков текстильного рынка.

В отличие от многих зарубежных стран, РФ реализует ряд адресных мер, направленных на помощь производителям тканей и изделий из них. Как сообщила начальник отдела департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Ольга Верховая, в кризисном 2020 году предприятия легпрома получили поддержку на сумму 2,63 миллиарда рублей. До конца 2021-го объем финансирования составит 2,28 миллиарда, на следующую трехлетку планируют заложить по два миллиарда ежегодно.

- Число направлений господдержки сократилось с пяти до четырех: мы отказались от поддержки техперевооружения, так как в приоритете - лизинг, - пояснила Ольга Верховая. - Большим спросом пользуется прежде всего субсидирование кредитов на финансирование текущей деятельности (оплату услуг, сырья и материалов, аренды помещений). Не менее актуальна единая лизинговая субсидия, которая покрывает до 70 процентов авансового платежа. Это основной драйвер модернизации производств. В конце 2020-го средства были выделены 20 организациям, эффект за три года должен достигнуть 4,2 миллиарда рублей.

В 2019-2020 годах предприятия легкой промышленности оформили 35 сделок по льготному лизингу 380 единиц техники на полтора миллиарда рублей. При этом полмиллиарда было перечислено в виде субсидий. Подавляющее большинство покупателей составили компании из Ивановской и Ярославской областей, отметил гендиректор АО "Объединенная лизинговая компания" Михаил Цыганков.

Предприятия Ивановской области являются активными получателями мер государственной поддержки. В 2020 году благодаря мерам поддержки, выработанным по итогам совещания у Президента РФ Владимира Путина по ситуации в легкой промышленности ивановские компании получили федеральную господдержку более чем на миллиард рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, сообщили в правительстве региона. Кроме того, более двух тысяч предприятий региона воспользовались льготным кредитованием под 2 процента на сумму около 4 миллиардов рублей. Эти меры позволили отрасли сохранить работу в период падения спроса и обеспечить население необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- Семь предприятий на 432 млн рублей получили 50-процентную скидку с авансового платежа на приобретение оборудования. По мнению самих промышленников, это самый эффективный стимул перевооружения отрасли. Пять предприятий получили 160 миллионов рублей субсидий на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств. По программе поддержки производства изделий из льна двум предприятиям выделено 47 миллионов рублей, - рассказала "РГ" директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак.

Федеральный Фонд развития промышленности перечислил четырем предприятиям 367 миллионов рублей по программам "Противодействие эпидемическим заболеваниям" и "Проекты развития с региональным ФРП". А буквально на днях компания "Фотопринт-Иваново" получила одобрение на займ Фонда развития промышленности в рамках федерально-региональной программы "Проекты развития". На эти средства предприятие запустит производство полимерного мембранного материала и организует на его основе выпуск отечественных многослойных мембранных тканей со специальными свойствами. Они могут использоваться для создания спецодежды, спецобуви, спортивного снаряжения, одежды для туризма и отдыха, для экстремальных условий (гидрокостюмы, морозостойкая верхняя одежда), легких непромокаемых пологов и укрытий, технического текстиля и упаковки. Общий бюджет проекта составляет 116,8 миллионов рублей, 35 миллионов будут предоставлены ФРП в виде льготного займа, еще 15 млн рублей - в виде займа от Фонда развития промышленности Ивановской области.

По линии Минпромторга выделяются субсидии на производство пряжи и смесовой ткани с содержанием льна. Государство покрывает до 30 процентов затрат, снижая цену материалов до уровня импортных аналогов. Доступ к такому финансированию в ближайшее время расширят за счет ограничения сумм, которые можно получить "в одни руки". Некоторые предприятия получают компенсацию расходов на изготовление полотна для школьной формы.

Также в России поддерживаются проекты текстильщиков, ориентированные на экспорт. Фонд развития промышленности выдает льготные займы на техперевооружение. Их уже получило 26 предприятий легкой промышленности на общую сумму около девяти миллиардов рублей.

Зачастую предприниматели не могут сами сориентироваться в тех преференциях, которые может предоставить им государство или институты развития. Помочь - советом либо организационно - призваны центры "Мой бизнес". В Ивановской области такой центр успешно работает более двух лет.

- Мы собрали все меры поддержки, региональные и федеральные, и постоянно прирастаем новыми партнерами. Недавно, например, приобрели статус оператора "Сколково". Теперь инновационные предприятия могут получить налоговые льготы и доступ к сервисам фонда "Сколково" непосредственно через нас, - сообщила директор центра "Мой бизнес" Ивановской области Ирина Корнилова. - Учитывая специфику региона, мы сфокусировались на поддержке предприятий, которые производят ткани и швейные изделия. Начинали с услуг, которые позволяют улучшить внутреннюю эффективность бизнеса: снизить производственные издержки, внедрить основы бережливого производства. Выполняли кадровый, технический, финансовый аудит, маркетинговые исследования. Далее создали типовые решения для открытия эффективного швейного предприятия. Помогали нашим швейникам модернизировать отделы продаж, найти новые инструменты продвижения.

Пандемия заставила ивановцев углубиться в онлайн-торговлю. Сегодня регион занимает первое место по объему продаж на Wildberries, расширяется представительство области на Lamoda. В 2021 году ставку сделали на развитие и защиту брендов. Для местных предприятий, в частности, разрабатывают капсульные коллекции "под ключ", включая привлечение байеров.

- Когда всей стране резко понадобились СИЗы в огромных количествах, мы обзванивали наши предприятия вручную. Потом создали онлайн-биржу "Субконтрактация", где можно выставить свой товар на витрине и объединиться с коллегами по цеху под любой крупный контракт, - подчеркнула Корнилова.

Одной из компаний, которые в свое время сумели использовать возможности господдержки по максимуму, стало АО "Ивановоискож". Фабрика выпускает технические ткани с полимерным покрытием - для фур, торговых павильонов, палаток, спортивных снарядов. Для строительства нового производства (открылось в конце 2019 года) привлекали и банковский кредит, и заем ФРП, и субсидии Минпромторга, в том числе на НИОКР.

- Бизнес находится в плену трех мифов. Первый - "Нам никто не помогает". Центр "Мой бизнес" вещает из каждого утюга, но, видимо, коллеги слушают не те утюги. Второй миф - "Мне ничего не дадут без связей". Третий - "Вместе с господдержкой я получу кучу проверок, которые не смогу пройти", - перечислил гендиректор "Ивановоискож" Дмитрий Лукьянченко. - А настоящая проблема в другом. Если у компании нет адекватной идеи и стратегии, то деньги от государства не помогут.

Прежде чем искать финансирование под свой проект, нужно тщательно изучить рынок и потенциал выбранной ниши, напомнила исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк" Алла Сбитнева.

- Все текстильщики (у нас это в основном производители хлопчатобумажных тканей) конкурируют между собой. Они обновляют основные фонды, но бьются на одном рынке и не видят перспектив. А может, стоит пойти в нишу трикотажа? Рынок на 90 процентов занят импортом. Есть перспективы и по его замещению, и по выходу за рубеж. Если предприятие хочет остаться на плаву, то инвестировать надо не только в обновление оборудования, но и в цифровизацию, в развитие новых каналов обслуживания потребителей, - считает Сбитнева.