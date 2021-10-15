В Ивановской области будут развивать производство текстиля из вторсырья

Новости

Русская православная церковь учредила епархию в Армении 13:41
Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд 13:37
Архиерейский собор перенесен на май 2022 года 13:26
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом 13:18
Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем 13:16
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане 13:10
Оперштаб: В Москве выявлен 6 631 новый случай COVID-19 13:09
Лавров: Дети, рожденные в смешанных браках, получат гражданство РФ 13:08
Участника шоу MTV "Экс на пляже" зарезали за шум у бассейна 13:03
В Херсонес начали пускать по QR-кодам 12:43
Нарышкин предложил отметить как большой праздник 225-летние Владимира Даля 12:26
В Москве загорелась газовая подстанция 12:20
Трое гастарбайтеров на улице избили и ограбили москвича 12:14
F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 12:19

В Ивановской области будут развивать производство текстиля из вторсырья

Текст: Антон Валагин (Иваново) , Татьяна Ткачёва (Иваново)
В Ивановской области предложили создать центр компетенций в производстве технического текстиля на базе переработанного пластика. По заключению экспертов, это направление весьма перспективно для России - в том числе с прицелом на экспорт. Необходимо лишь объединить усилия ученых, вузов и бизнеса.

Новые материалы из переработанной синтетики и натуральных волокон способны дать импульс роста легкой промышленности в РФ. Перспективы применения такого текстиля обсудили на Всероссийском отраслевом форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" в Иванове. За рубежом экологичные ткани, наполнители и утеплители для одежды и обуви уже набирают популярность. Этому способствует политика развитых стран и крупнейших игроков рынка.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановские предприятия вышли в премиум-сегмент

- В 2019 году 250 держателей ведущих брендов одежды и обуви приняли Fashion Pact, обязавшись постепенно вывести из употребления одноразовый пластик и перейти на производство продукции из переработанных либо подлежащих рециклингу материалов, напомнил основатель института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов. По его словам, ужесточение экологических требований в Европе "супервыгодно" для российских производителей текстиля, и дает им шанс нарастить экспорт.

Чтобы разработать стратегию развития легкой промышленности с учетом экологических трендов, ивановские власти привлекли консалтинговую компанию Strategy Partners (входит в экосистему Сбера). Ее ведущий эксперт Сергей Лозинский рассказал, что за рубежом основные кластеры легкой промышленности стремятся остаться на тех рынках, где защищены их технологии и имеют значение инновации. Перспективным эксперты считают сложное текстильное производство.

- Это мембранные ткани для спортивной и туристической одежды, для качественной спецодежды с защитными свойствами. Это технический, медицинский и даже "космический" текстиль для композитных материалов. Это и строительный текстиль - огромный рынок, который будет расти опережающими темпами. Пока он занят по большей части импортом, что открывает большие перспективы для отечественного бизнеса, в том числе в Ивановской области. Развивается здесь и производство медицинского текстиля. На фоне пандемии спрос на него вырос, везде полипропиленовые волокна были дефицитом, а у нас они выпускались, - отметил Лозинский.

У ивановских компаний есть и перспективные проекты по переработке натуральных тканей, сообщили в правительстве Ивановской области. Фирма Laut Recycling стала партнером бренда H&M и занимается сортировкой и переработкой вещей, которые покупатели сдают в российские магазины этой торговой сети. Одежда в хорошем состоянии отправляется в секонд-хенды, а вещи, заношенные до состояния ветоши, уходят на текстильное предприятие "Красная ветка" в Кинешме на переработку и производство технических салфеток. По данным Laut Recycling, за 9 месяцев 2021 только от H&M поступило 2612,3 тонны вещей, еще 659,8 тонны поступило от других компаний. Ветошь в этом объеме составила 2154 тонны. "Красная ветка" перерабатывает ее на двух производственных линиях. На первой получаю ватин и холсто-прошивное волокно - оно затем поставляется на предприятия и торговые сети в виде тряпок для пола и тканевых салфеток. На второй линии из хлопчатобумажных отходов получают пряжу, которая затем используется для производства технических тканей, перчаток, носков, основы для обуви.

Кроме работы с Laut Recycling предприятие принимает в переработку швейные отходы и других фабрик - например, был проект с компанией Adidas по переработке нераспроданной одежды. Создание подобных производств вторичной переработки вещей становятся новыми векторами развития легкой промышленности.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической