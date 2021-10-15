В Ивановской области будут развивать производство текстиля из вторсырья

В Ивановской области предложили создать центр компетенций в производстве технического текстиля на базе переработанного пластика. По заключению экспертов, это направление весьма перспективно для России - в том числе с прицелом на экспорт. Необходимо лишь объединить усилия ученых, вузов и бизнеса.

Новые материалы из переработанной синтетики и натуральных волокон способны дать импульс роста легкой промышленности в РФ. Перспективы применения такого текстиля обсудили на Всероссийском отраслевом форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" в Иванове. За рубежом экологичные ткани, наполнители и утеплители для одежды и обуви уже набирают популярность. Этому способствует политика развитых стран и крупнейших игроков рынка.

- В 2019 году 250 держателей ведущих брендов одежды и обуви приняли Fashion Pact, обязавшись постепенно вывести из употребления одноразовый пластик и перейти на производство продукции из переработанных либо подлежащих рециклингу материалов, напомнил основатель института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов. По его словам, ужесточение экологических требований в Европе "супервыгодно" для российских производителей текстиля, и дает им шанс нарастить экспорт.

Чтобы разработать стратегию развития легкой промышленности с учетом экологических трендов, ивановские власти привлекли консалтинговую компанию Strategy Partners (входит в экосистему Сбера). Ее ведущий эксперт Сергей Лозинский рассказал, что за рубежом основные кластеры легкой промышленности стремятся остаться на тех рынках, где защищены их технологии и имеют значение инновации. Перспективным эксперты считают сложное текстильное производство.

- Это мембранные ткани для спортивной и туристической одежды, для качественной спецодежды с защитными свойствами. Это технический, медицинский и даже "космический" текстиль для композитных материалов. Это и строительный текстиль - огромный рынок, который будет расти опережающими темпами. Пока он занят по большей части импортом, что открывает большие перспективы для отечественного бизнеса, в том числе в Ивановской области. Развивается здесь и производство медицинского текстиля. На фоне пандемии спрос на него вырос, везде полипропиленовые волокна были дефицитом, а у нас они выпускались, - отметил Лозинский.

У ивановских компаний есть и перспективные проекты по переработке натуральных тканей, сообщили в правительстве Ивановской области. Фирма Laut Recycling стала партнером бренда H&M и занимается сортировкой и переработкой вещей, которые покупатели сдают в российские магазины этой торговой сети. Одежда в хорошем состоянии отправляется в секонд-хенды, а вещи, заношенные до состояния ветоши, уходят на текстильное предприятие "Красная ветка" в Кинешме на переработку и производство технических салфеток. По данным Laut Recycling, за 9 месяцев 2021 только от H&M поступило 2612,3 тонны вещей, еще 659,8 тонны поступило от других компаний. Ветошь в этом объеме составила 2154 тонны. "Красная ветка" перерабатывает ее на двух производственных линиях. На первой получаю ватин и холсто-прошивное волокно - оно затем поставляется на предприятия и торговые сети в виде тряпок для пола и тканевых салфеток. На второй линии из хлопчатобумажных отходов получают пряжу, которая затем используется для производства технических тканей, перчаток, носков, основы для обуви.

Кроме работы с Laut Recycling предприятие принимает в переработку швейные отходы и других фабрик - например, был проект с компанией Adidas по переработке нераспроданной одежды. Создание подобных производств вторичной переработки вещей становятся новыми векторами развития легкой промышленности.