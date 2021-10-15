В московском метро повсеместно заработал Face Pay

Система оплаты проезда лицом заработала по всему московскому метро. Об этом "Интерфаксу" заявил заммэра Максим Ликсутов.

Face Pay заработал более чем на 240 станциях метро. С сегодняшнего дня этим способом оплаты может воспользоваться любой человек. Достаточно скачать новую версию приложения "Метро Москвы", загрузить свое фото и привязать к аккаунту банковскую карту.

Власти города прогнозируют, что на Face Pay перейдут 10-15 процентов пассажиров метро. Если спрос будет выше, то количество турникетов с Face Pay увеличат.