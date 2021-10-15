Новости

Полиция Британии задержала мужчину после нападения на депутата 16:37
Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры 16:36
Певица МакSим после болезни отправилась по святым местам Крыма 16:31
Роспотребнадзор вдвое сократил срок теста на COVID-19 16:26
Россия выступает против американских военных баз в Центральной Азии 16:23
ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19 16:17
"Провинциальные танцы" снова приедут в Москву 16:12
Матвиенко: III Евразийский женский форум собрал участников из 111 стран 16:02
Главой Совета федеральной территории Сириус стала Елена Шмелева 16:00
Гастрономический гид Michelin впервые в России вручил свои звезды 15:58
В Петербурге начались клинические испытания вакцины "Бетувакс" 15:53
Бюджетный комитет СФ поддержал поправки в госпрограмму по управлению финансами 15:49
Матвиенко: Важно обмениваться опытом по борьбе с насилием в отношении женщин 15:41
Столичная Госавтоинспекция выявила более 600 неисправных автобусов 15:38
В Москве откроют 30 новых пунктов тестирования на коронавирус 15:37
Собянин рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом 15:35
Сенатор предложил помочь регионам со строительством ковид-стационаров 15:32
Акинфеев объяснил, почему не возвращается в сборную 15:31
Песков подтвердил планы визита Вучича в Россию 15:22
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз 15:22
Путин встретился с лидером партии "Новые люди" 15:17
"Пятерочка" снизила цены на овощи в одном из регионов после требования ФАС 15:17
Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт 15:08
Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве 15:03
Общественники уличили кафе и рестораны в сокрытии выручки 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 15:37
Рубрика: Общество

В Москве откроют 30 новых пунктов тестирования на коронавирус

Текст: Сергей Бабкин

С понедельника в Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом журналистам заявил мэр Сергей Собянин.

Собянин рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - подчеркнул глава города.

По его оценкам, экспресс-тестирование показало свою эффективность. Проведение этих исследований является одним из главных средств борьбы с новым витком пандемии. Но главным оружием против ковида является вакцинация, напомнил Сергей Собянин. "Хотел бы пригласить всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя. Особенно, конечно, это важно для пожилых", - добавил мэр.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает