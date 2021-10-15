В Москве откроют 30 новых пунктов тестирования на коронавирус

С понедельника в Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом журналистам заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - подчеркнул глава города.

По его оценкам, экспресс-тестирование показало свою эффективность. Проведение этих исследований является одним из главных средств борьбы с новым витком пандемии. Но главным оружием против ковида является вакцинация, напомнил Сергей Собянин. "Хотел бы пригласить всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя. Особенно, конечно, это важно для пожилых", - добавил мэр.