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15.10.2021 03:59
Рубрика: Общество

В Москве открылся ХII фестиваль "Белая трость"

Текст: Артем Лощихин
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Гала-концертом в Москве открылся международный фестиваль "Белая трость". Детский фестиваль приурочен к Международному дню белой трости - символу незрячего человека, отмечаемому 15 октября.

В отборочных турах 2021 года принимали участие более 400 детей с нарушениями зрения из восьми федеральных округов. В итоге участниками гала-концерта стали 28 финалистов.

Фото: Предоставлено "Кварталом Луи"
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- На отборах я не переставала восхищаться талантом и силой духа ребят, - говорит автор идеи фестиваля, заслуженная артистка России Диана Гурцкая. - Они все удивляли. Поэтому члены жюри много спорили, ведь все участники - лучшие, а выбирать лучших из лучших очень трудно.

В итоге на сцену вышли 28 победителей. Особенностью фестиваля стало то, что вместе с детьми с нарушением зрения на одной сцене выступали известные артисты. В этом году юные таланты поддерживали звезды эстрады - Алсу, Валерия, Тамара Гвердцители, Анита Цой, Марк Тишман, Александр Олешко, Надежда Бабкина, Денис Майданов, Наташа Королева, "Бурито", Зара, Витас, Родион Газманов и другие.

Как заметила Диана Гурцкая, для юных дарований работа плечом к плечу с теми, кто состоялся как артист, - это возможность стать увереннее в себе, преодолеть внутренние барьеры, открыть дорогу в свою собственную профессиональную и творческую жизнь.

- Каждый участник уникален, не похож на остальных, - говорит Диана Гурцкая. - Фестиваль дал им возможность раскрыться через музыку, показать свой творческий потенциал. И просто почувствовать, что они не одиноки.

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