В Москве завершился этап детского чемпионата KidSkills

Завершился первый дистанционный этап Московского детского чемпионата KidSkills, во время которого более 4 тысяч команд выполняли задания и снимали об этом видеоролики. В полуфинал, стартующий 18 октября, прошли 2004 команды. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Как отметили в департаменте, KidSkills - это чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников, на котором проверяются и формируются актуальные знания и умения на самом современном и профессиональном оборудовании. Во время тренировок и на соревновательных площадках каждый ребенок осваивает интересный для него навык и знакомится с различными профессиями.

"KidSkills - это уникальный московский проект, соревнования по профессиональному мастерству с детьми 5-10 лет. Экономика стремительно развивается, также стремительно нужно развивать систему подготовки профессионалов для нее, а вместе с ней и систему профессиональной ориентации, - отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова. - Чем раньше мы познакомим маленьких москвичей с разными направлениями, тем проще им будет выбрать то, что по душе. Для кого-то чемпионат KidSkills станет первым шагом ко взрослой профессии, кто-то приобретет необходимые в жизни умения".

В чемпионате участвуют команды из двух конкурсантов и одного наставника, который готовит и сопровождает ребят. В этом году участники соревнуются по 26 компетенциям, и по каждой из них организаторами разработана программа подготовки. Елена Сутормина, учитель математики Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" и компатриот участников чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в компетенции "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений" в этом году впервые работает с маленькими профессионалами.

"Наставник на KidSkills - это проводник по всему чемпионату. Он чувствует, где нужно помочь, где подтолкнуть, а где похвалить. Поддержка детям этого возраста необходима, нужно каждый промах превращать в маленькую победу,- говорит она. - В процессе подготовки стараюсь максимально адаптировать все под уровень своих участников, делать перерывы, переключать их внимание, чтобы не уставали, чтобы было интересно. Я готовлю команду по своей компетенции и уверена, что дети в 8 лет отлично справятся с задачами. В полуфинале, например, они разработают компьютерную игру "Лабиринт". Ребята такого возраста, как пластилин. У них гибкий мозг, они очень быстро учатся, и это их первый профессиональный опыт. Моя задача - сделать этот опыт победоносным вне зависимости от результата, помочь участникам победить себя".

Впервые в этом году в рамках Московского детского чемпионата KidSkills пройдет семейный чемпионат FamilySkills, в котором вместе с детьми 10-14 лет примут участие родители. В семейных командах также есть наставник, ребенок и родитель.

Лариса Миропольская - учитель медиакласса школы "Глория". Ее ученики - участники и неоднократные победители чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в компетенции "Организация экскурсионных услуг". Ради нового направления FamilySkills ей пришлось изменить своей любимой компетенции. Нынче она наставник FamilySkills в команде по компетенции "Парикмахерское искусство".

"Чемпионатное движение для меня - это отдельный мир, где с нуля делаешь новичка настоящим профессионалом. Вкус победы ни с чем не сравним, и наставник ощущает его даже острее, чем участник. FamilySkills для нас - это новое направление, и было очень интересно в него войти. Здесь наставник в команде очень важен. Это гуру, проводник, который в буквальном смысле берет участников команды за руки и ведет их к успеху. Наставнику верят, к нему прислушиваются и ему доверяют", - подчеркнула Лариса Миропольская.

Подготовку Лариса начала с покупки учебного манекена для причесок, на котором команде предстояло тренироваться: его назвали Людмилой и в первом презентационном ролике представили как участника команды. Потом были консультации с подругой-парикмахером, изучение специальной литературы и съемка, которую наставница сделала сама. Трехминутный ролик снимали больше пяти часов, зато картинка получилась идеальная. Команда вышла в полуфинал и начала разрабатывать стратегию новых побед.

Вера Ратникова - молодая и очень активная мама. Ее дочь Кира учится в четвертом классе школы № 1015. Предложение об участии в FamilySkills Ратниковы приняли, не раздумывая, и только потом поняли, во что ввязались.

В компетенции "Технологии моды" на дистанционном этапе нужно было сделать красивую салфетку и снять об этом короткое яркое видео. Вера - актриса театра и кино, рукоделием никогда не занималась. Уроки брали у бабушки, она профессиональная швея. Во всем помогала школа. Наставник контролировала и советовала, как лучше, съемки организовали в школьном музее, оператор тоже был школьный. Ролик получился профессиональный, команда прошла в полуфинал.

"Кира много тренировалась, училась делать прямые строчки. Долгое время у нее не получалось, но потом дочь очень радовалась результату, она была просто счастлива. Здорово, что есть такой семейный чемпионат, где вместе с ребенком мы можем поучаствовать и узнать новую профессию, получить дополнительные навыки. Просто так я ни за что не села бы шить! Кира умеет петь, играет в спектаклях. Она уже понимает, сколько нужно сил и знаний для достижения успеха в этих профессиях. Теперь у нас в копилочке благодаря Familyskills появилось понимание швейного дела, рукоделия. Девочке в жизни это может пригодиться", - рассказала Вера Ратникова.

Сейчас Кира собирается применить свои навыки на практике - в планах сшить шторы. Чемпионат стал полезен и маме. Актриса решила поработать в школе педагогом-организатором, ей нравится придумывать для ребят праздники и необычные переменки. Много времени занимает подготовка к полуфиналу чемпионата. Задание будет еще сложнее и соревноваться придется очно, так что всем полуфиналистам приходится тренироваться с опытными преподавателями.