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15.10.2021 18:24

В ОЭЗ "Иваново" будут производить инновационные ткани

Текст: Татьяна Ткачёва (Иваново)
Особая экономическая зона в Ивановской области позволит развивать выпуск высокотехнологичного текстиля, в том числе на основе вторичного сырья и растительных красителей. Экологичная продукция имеет все шансы выйти на экспорт, заявил губернатор Станислав Воскресенский в рамках всероссийского отраслевого форума "Мануфактура 4.0". Он проходит 14-15 октября в Иванове.

- В сентябре правительство РФ приняло решение о создании у нас особой экономической зоны. Причем она будет располагаться не на окраине, как обычно, а прямо в городе. У ОЭЗ планируется две площадки - в Иванове и Родниках, - напомнил Станислав Воскресенский. - Мы должны идти в ногу со временем, анализировать мировой спрос и возможности поставок на другие рынки. Существует огромный спрос на экологичную продукцию - органические краски, ресайклинг одежды, производство тканей из льна, конопли и крапивы. Это шанс для экспортно-ориентированных поставок. Сегодня у меня состоялось несколько переговоров с потенциальными инвесторами, уже есть резиденты, которые зайдут на площадку ОЭЗ. Команда правительства Ивановской области сделает все, чтобы их проекты были успешными.

Фото: Правительство Ивановской области
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ОЭЗ "Иваново" создается на 49 лет, на этот период ее резиденты в Иванове и Родниковском районе будут освобождены от ввозных таможенных пошлин. В течение десяти лет компании смогут не платить налог на имущество организаций и на транспорт, в течение пяти - налог на землю. Налог на прибыль в первые пять лет с момента ее получения составит два процента, в последующие пять - семь процентов, в дальнейшем вплоть до закрытия ОЭЗ - 15,5.

Под открытие новых производств в особой зоне выделено более 150 гектаров в Иванове и Родниках. Уже заявлено пять инвестпроектов в сфере легкой промышленности. Общий объем инвестиций по ним превысит восемь миллиардов рублей. Предполагается, что резиденты создадут более трех тысяч рабочих мест.

Один из инвесторов - компания "Родники-Текстиль" - намерен расширить прядильное производство и выпускать арамидную пряжу для огнестойких тканей. Продукция позволит заместить часть импорта. Производство является импортозамещающим. В проект потребуется вложить свыше 900 миллионов рублей. Компания "Литвуд" (партнер ГК "Аскона"), в свою очередь, будет производить в ОЭЗ мягкую мебель и кровати с обивкой из эко-тканей, сделанных из переработанного сырья с использованием растительных пигментов. Объем инвестиций превысит 600 миллионов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

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