В ОЭЗ "Иваново" будут производить инновационные ткани

Особая экономическая зона в Ивановской области позволит развивать выпуск высокотехнологичного текстиля, в том числе на основе вторичного сырья и растительных красителей. Экологичная продукция имеет все шансы выйти на экспорт, заявил губернатор Станислав Воскресенский в рамках всероссийского отраслевого форума "Мануфактура 4.0". Он проходит 14-15 октября в Иванове.

- В сентябре правительство РФ приняло решение о создании у нас особой экономической зоны. Причем она будет располагаться не на окраине, как обычно, а прямо в городе. У ОЭЗ планируется две площадки - в Иванове и Родниках, - напомнил Станислав Воскресенский. - Мы должны идти в ногу со временем, анализировать мировой спрос и возможности поставок на другие рынки. Существует огромный спрос на экологичную продукцию - органические краски, ресайклинг одежды, производство тканей из льна, конопли и крапивы. Это шанс для экспортно-ориентированных поставок. Сегодня у меня состоялось несколько переговоров с потенциальными инвесторами, уже есть резиденты, которые зайдут на площадку ОЭЗ. Команда правительства Ивановской области сделает все, чтобы их проекты были успешными.

ОЭЗ "Иваново" создается на 49 лет, на этот период ее резиденты в Иванове и Родниковском районе будут освобождены от ввозных таможенных пошлин. В течение десяти лет компании смогут не платить налог на имущество организаций и на транспорт, в течение пяти - налог на землю. Налог на прибыль в первые пять лет с момента ее получения составит два процента, в последующие пять - семь процентов, в дальнейшем вплоть до закрытия ОЭЗ - 15,5.

Под открытие новых производств в особой зоне выделено более 150 гектаров в Иванове и Родниках. Уже заявлено пять инвестпроектов в сфере легкой промышленности. Общий объем инвестиций по ним превысит восемь миллиардов рублей. Предполагается, что резиденты создадут более трех тысяч рабочих мест.

Один из инвесторов - компания "Родники-Текстиль" - намерен расширить прядильное производство и выпускать арамидную пряжу для огнестойких тканей. Продукция позволит заместить часть импорта. Производство является импортозамещающим. В проект потребуется вложить свыше 900 миллионов рублей. Компания "Литвуд" (партнер ГК "Аскона"), в свою очередь, будет производить в ОЭЗ мягкую мебель и кровати с обивкой из эко-тканей, сделанных из переработанного сырья с использованием растительных пигментов. Объем инвестиций превысит 600 миллионов.