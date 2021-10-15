В Подмосковье мошенник обещал освободить заключенного за 200 тысяч рублей

Мошенник в Мытищах представился местному жителю сотрудником одной из силовых структур.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 39-летний мужчина убедил собеседника передать ему 200 тысяч рублей за решение вопроса, связанного с незаконным освобождением его знакомого из мест лишения свободы. Разумеется, никаким сотрудником он не был и "решить вопрос" не мог.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали афериста на парковке АЗС в момент получения им требуемой суммы. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.