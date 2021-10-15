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15.10.2021 17:57

В Воронежской области выделили допсредства на развитие спортучреждений

Деньги на покупку инвентаря, ремонт помещений и проведение различных мероприятий получило почти 80 физкультурно-спортивных учреждений региона. Средства - свыше 18 миллионов рублей - выделили из "депутатских" фондов по наказам избирателей.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Поддержку получили детско-юношеские спортшколы, спортшколы олимпийского резерва, спортивные клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы в районах и другие учреждения. Для них приобретались снаряды и форма, игровое оборудование и тренажеры, был проведен текущий ремонт и различные мероприятия, в том числе выезд команд на соревнования.

Фото: Воронежская областная Дума
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- Развитие физической культуры и массового спорта, создание для этого необходимых условий в каждом населенном пункте - одна из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления в Воронежской области. От этого напрямую зависит качество жизни людей, динамичное развитие региона и страны. За последние десять лет у нас построено и реконструировано более 720 объектов спорта. В каждом муниципалитете открыты современные ФОКи. Более чем в половине районов есть современные плавательные бассейны, выделяются средства на возведение новых. Общий объем инвестиций в строительство и ремонт объектов спорта с 2010 года в регионе превысил 16 миллиардов рублей, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

По итогам прошлого года доля жителей региона, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, составила 48,7 процента. По этому показателю область заняла четвертое место в ЦФО.

Новая концепция развития физической культуры и спорта в регионе предполагает, что до 2030 года доля "спортивных" воронежцев должна достичь 70 процентов. Акцент в регионе будет делаться на развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта. Приоритетами станут создание, реконструкция и капитальный ремонт спортивной инфраструктуры, а также цифровая трансформация управления отраслью.

Фото: Воронежская областная Дума
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В 2021 году на госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" в региональном бюджете заложено более 2,8 миллиарда рублей.

- В ближайшее время стартуют официальные встречи депутатов с профильными департаментами по вопросу формирования областного бюджета на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов. Проводятся консультации для того, чтобы оценить возможность увеличения ассигнований на те или иные сферы. Вопросы, касающиеся развития физкультуры и спорта, занимают в этом перечне важное место, - подчеркнул Владимир Нетесов.

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