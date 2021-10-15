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15.10.2021 09:42
Рубрика: Экономика

Вакцинировавшим сотрудников предприятиям общепита Москвы компенсируют затраты на услуги ЖКХ

Текст: Любовь Проценко
Кафе и рестораны, чьи сотрудники прошли вакцинацию от COVID-19, смогут получить финансовую поддержку Правительства Москвы и компенсировать 100 процентов расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал этого года.

28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК) начинается прием заявок от ресторанов и кафе. "Подать заявку можно до 1 декабря", - сообщила заммэра Наталья Сергунина порталу mos.ru. Она рассказала:

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей".

Кафе и ресторанам возместят фактически понесенные и подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля по сентябрь этого года.

Основные требования к претендентам: помимо того, что не менее 60 процентов сотрудников должны быть вакцинированы до 15 августа, у участников должна быть регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. Кроме того, в отношении организации не должна проходить процедура банкротства.

Для представителей кафе и ресторанов пройдут вебинары, где они смогут узнать о новой мере поддержки подробнее и задать интересующие вопросы. Спикеры расскажут о требованиях к организациям, перечне необходимых документов и правилах их заполнения, а также о других мерах финансовой поддержки, доступных на платформе i.moscow.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Первая встреча состоится 21 октября. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин расскажет о требованиях к претендентам на получение поддержки и подаче заявки.

Сейчас на платформе МИК идет прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Наталья Сергунина отметила, что уже одобрено более 1,6 тысяч заявок на общую сумму 145 миллионов рублей.

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