Возбуждено уголовное дело по конфликту между пассажирами московского метро

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство".

Конфликт произошел 12 октября между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Трое молодых бородатых мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения, стали приставать к женщине, за нее заступились другие пассажиры.

На записи видеокамеры, установленной в вагоне видно, как агрессивные бородачи задирают других пассажиров и затевают потасовку. Впрочем, их вытолкнули на следующей остановке. Тут же появилась и полиция, которой пассажиры и указали на дебоширов. Полиция оштрафовала хулиганов, а теперь наказание будет намного суровее.