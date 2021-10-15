Циклон принесет на Сахалин и Курилы мокрый снег и ураганный ветер

В эти выходные почти вся территория Сахалинской области попадет под влияние мощного циклона. Как сообщили в региональном главке МЧС, наиболее сильный удар стихии придется на северные районы острова.

Как прогнозируют синоптики, в воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского и Поронайского районов ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Скорость ветра составит 25-30 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать ураганных значений - 30-35 м/с.

В южной части острова (в Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском и Анивском районах), а также на Курилах тоже пройдут осадки, в основном в виде дождя. В Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах в понедельник усилится ветер.

Спасатели призывают местных жителей по возможности не покидать населенные пункты, водителей просят соблюдать осторожность во время поездок, а пешеходов - держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев.