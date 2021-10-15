Экологическая тропа открылась в Забайкальском крае

Открытие "Экотропы" прошло на территории лесного массива и родника, прилегающих к городу Петровску-Забайкальскому. Событие состоялось в ходе реализации проекта "Думай о будущем - сохрани Байкал!", который получил государственную поддержку фонда президентских грантов.

- Вдоль "Экотропы" установлены новые скамьи, информационные щиты, поэтический уголок, подготовлена учебная зона для занятий с детьми в экошколе. В день открытия для гостей была проведена познавательная экскурсия по "Экотропе", в ходе которой посетители узнали, как сохранить леса, реки, ручьи и тем самых сберечь водные ресурсы озера Байкал, - рассказала пресс-секретарь министерства культуры Забайкальского края Анастасия Кошечкина.

К реализации проекта "Думай о будущем - сохрани Байкал!" приступили весной этого года. Он предусматривает формирование экологического мировоззрения у подрастающего поколения через развитие экологического добровольчества.

"Петровск-Забайкальский район - западный рубеж Забайкальского края. Его территория охватывает значительную часть бассейна реки Хилок и полностью входит в состав буферной экологической зоны Байкальской природной территории. Хотелось, чтобы как можно больше петровчан узнали, что от них зависит чистота самого знаменитого озера в мире", - сообщили в комитете культуры и спорта города Петровска-Забайкальского.