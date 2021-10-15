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15.10.2021 11:56

МегаФон создал новый сервис для вахтовиков Дальнего Востока

МегаФон предложил специальную услугу для работников вахтовым методом - впервые абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно "заморозить" услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.
Фото: Пресс-служба ПАО "Мегафон" Фото: Пресс-служба ПАО "Мегафон"
Фото: Пресс-служба ПАО "Мегафон"

Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

"МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей", - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): поселок Талакан - самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также Нючакан в Иркутском регионе.

Для подключения бесплатной услуги "Добровольная блокировка номера" достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время - самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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