Мишустин направил 349,6 млн рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 349,6 миллиона рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока для отдельных категорий граждан. Это решение сделает доступными перелеты еще для 42 тысяч пассажиров.

Льготными билетами могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также молодежь в возрасте до 23 лет. Программа предусматривает сниженный тариф как на рейсы с Дальнего Востока, так и обратно. Регистрация в регионах Дальнего Востока при этом не обязательна.