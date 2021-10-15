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15.10.2021 16:52
Рубрика: Власть

Мишустин направил 349,6 млн рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 349,6 миллиона рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока для отдельных категорий граждан. Это решение сделает доступными перелеты еще для 42 тысяч пассажиров.

Льготными билетами могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также молодежь в возрасте до 23 лет. Программа предусматривает сниженный тариф как на рейсы с Дальнего Востока, так и обратно. Регистрация в регионах Дальнего Востока при этом не обязательна.

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В регионах Власть Работа власти Госуправление Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Председатель Правительства ДФО

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