Мишустин: При развитии Дальнего Востока власти должны думать о каждом жителе

У Дальнего Востока огромный потенциал, и правительство должно сделать все, чтобы он был реализован, чтобы люди хотели там жить и работать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы должны реально думать о каждом человеке, который живет на Дальнем Востоке", - подчеркнул он, проводя стратегическую сессию по обеспечению роста населения в регионе.

Основными элементами работы по повышению привлекательности Дальнего Востока были названы грамотное территориальное планирование и развитие агломераций, создание инфраструктуры для жизни - строительство жилья, больниц, детских садов, школ. Акценты также надо сделать на развитии экономического и туристического потенциала территорий.

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, что в дальневосточные территории через меры поддержки пришло два триллиона рублей инвестиций, к 2030 году будет уже 11 триллионов. "Создано более 80 тысяч рабочих мест. Уже построено чуть больше 400 предприятий", - отметил зампред правительства.