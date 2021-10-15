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15.10.2021 05:03
Рубрика: Экономика

На Чукотке возникли проблемы с доставкой продуктов

Текст: Александр Филимоненко

Из-за сложностей с навигацией на Чукотку в этом сезоне было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. Власти региона стараются организовать дополнительные рейсы в октябре-ноябре, сообщил глава Чукотского автономного округа Роман Копин на своей страничке в Instagram.

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"В порту Анадыря на разгрузке судно "Нагаево", уже 16 октября оно будет в Эгвекиноте. Сухогрузом прибыли, в основном, продукты питания. Часть груза - стройматериалы, транспорт, непродовольственные товары", - отметил Роман Копин.

Власти Чукотки в ежедневном режиме отслеживают ситуацию. Приоритет - доставка продуктов питания. Кроме того, нужно доставить технику, материалы, модульные строительные конструкции. В ближайшие дни ожидается приход на Чукотку судна "Темп", а в конце октября - "Пионер".

"Сейчас отправки на Чукотку ждут больше 200 контейнеров, техника для Провидения, Эгвекинота и Анадыря, модульные ДК для Тавайваама, Янракыннота, Нового Чаплина, ФАПы, домокомплекты и т.д. Работаем с транспортными компаниями и внимательно следим за погодой. Если понадобятся ледоколы - будем привлекать", - отметил Роман Копин.

В администрации Провиденского городского округа сообщили, что в розничной торговле сейчас напряженная обстановка с продуктами из-за отложенного рейса судна "Владимир Мясников".

"На данный момент картофель остался в магазине "Арктика". Продолжаем держать связь с правительством округа, департаментом промышленности Чукотки и предпринимателями района. Все продукты будут завезены в полном объеме. Если в зимне-весенний период возникнет необходимость дополнительных поставок, они будут осуществлены треколами и самолетами", - уточнили в администрации городского округа.

Приход судна "Владимир Мясников" ожидался в конце октября, но загрузка корабля несколько раз сдвигалась. Теперь его выход запланирован на 21-22 октября. В порту Провидения надеются встретить сухогруз 5-7 ноября.

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