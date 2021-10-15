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15.10.2021 04:12
Рубрика: Общество

На побережье Камчатки нашли новые неизвестные токсины

Текст: Юлия Гарднер

Ученые Дальневосточного федерального университета выявили на побережье Камчатки новые неизвестные токсины.

Фото: РИА Новости
Экспедиция ДВФУ изучит экосистему Камчатки после "красных приливов"

- Обнаружено порядка десяти микроводорослей в разной концентрации, новые токсины, природу которых мы до сих пор не знаем. Целый институт биоорганической химии занимается созданием маркеров, которые позволят в будущем эти токсины идентифицировать, - приводит пресс-служба правительства края слова директора Института мирового океана ДВФУ Кирилла Винникова.

Напомним, экспедиция вуза, в которую вошли как сотрудники, так и студенты, отправилась на полуостров для исследования экологической обстановки в район, где в прошлом году произошла гибель морских обитателей. Причиной назвали вредоносное цветение воды - "красный прилив".

Ученые отмечают, что последовательность событий, которые привели к массовой гибели гидробионтов, до сих пор точно не выяснена, потому что информация собиралась уже после экологического ЧП.

Кирилл Винников отметил, что сейчас экосистемы восстанавливаются. Многие обитатели морского дна, которые в прошлом году отсутствовали, теперь есть в акватории.

В регионах Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Экологическое ЧП на Камчатке

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