В Хабаровском крае ограничили движение автобусов из-за циклона

В связи с приходом циклона утром 15 октября в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на автодороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный, сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По информации Дальгидрометеоцентра, в южных, центральных и части северных районов края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, гололед, усиление ветра местами до 15-20 м/с, понижение дневных температур на 8-10 градусов.

Из-за этого возможно ухудшение транспортного сообщения, в частности ограничения в движении междугородных автобусов на федеральных трассах (Р-297 Хабаровск - Биробиджан, А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, А-375 "Восток" Хабаровск - Находка, А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино), а также дорогах краевого (Комсомольск-на-Амуре - Амурск, Селихино - Николаевск-на-Амуре) и местного значения.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия. Автомобили следует подготовить к зимнему режиму эксплуатации.