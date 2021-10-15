В Хабаровском крае ограничили движение автобусов из-за циклона

Новости

Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований "Спутника V" 04:17
На побережье Камчатки нашли новые неизвестные токсины 04:12
Президент ВБ назвал информативными переговоры с вице-премьером РФ 03:57
Байден утвердил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:25
Киноэкипажу на МКС рассказали о подготовке к приземлению на "Союзе МС-18" 02:55
Миллионер Дерст приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2000 году 02:20
Virgin Galactic отложила запуск коммерческих полетов на конец 2022 года 01:55
Шеремет назвал безумием слова Авакова о возвращении Крыма 01:40
Минстрой подсчитал, сколько дворов нуждаются в благоустройстве 00:41
В Гвинее-Бисау предотвращен госпереворот 00:22
РКН соствил протокол на "Дождь" за отсутствие маркировки на материале 14.10.2021
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе 14.10.2021
Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов 14.10.2021
Ночью в столице усилится дождь 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения 14.10.2021
Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 14.10.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки" 14.10.2021
Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 14.10.2021
Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой 14.10.2021
Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19 14.10.2021
Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов 14.10.2021
Два московских ресторана получили две звезды Michelin 14.10.2021
Семь московских ресторанов получили звезду Michelin 14.10.2021
Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды 14.10.2021
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге 14.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 04:15
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае ограничили движение автобусов из-за циклона

Текст: Александр Филимоненко

В связи с приходом циклона утром 15 октября в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на автодороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный, сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Циклон принесет в Хабаровский край мокрый снег и ветер

По информации Дальгидрометеоцентра, в южных, центральных и части северных районов края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, гололед, усиление ветра местами до 15-20 м/с, понижение дневных температур на 8-10 градусов.

Из-за этого возможно ухудшение транспортного сообщения, в частности ограничения в движении междугородных автобусов на федеральных трассах (Р-297 Хабаровск - Биробиджан, А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, А-375 "Восток" Хабаровск - Находка, А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино), а также дорогах краевого (Комсомольск-на-Амуре - Амурск, Селихино - Николаевск-на-Амуре) и местного значения.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия. Автомобили следует подготовить к зимнему режиму эксплуатации.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований "Спутника V"
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Шеремет назвал безумием слова Авакова о возвращении Крыма
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест