В Хабаровском крае при хлопке газа в пятиэтажке пострадала женщина

Утром 15 октября в пятиэтажном доме на Комсомольском проспекте в Амурске произошел хлопок газовоздушной смеси, вызвавший пожар. В результате пострадала пенсионерка.

Как рассказали в пресс-службе хабаровского главка МЧС, газ взорвался в квартире на четвертом этаже. О произошедшем пожарным сообщили очевидцы, которые заметили валивший из окна столб черного дыма. Дом был газифицирован.

Прибывшие на место ЧП подразделения пожарной охраны вывели из здания 19 человек. Пожар им тушить не пришлось, пламя в квартире погасло само. Хозяйку помещения, женщину 1946 года рождения, с ожогами увезли в больницу.

"В результате происшествия на кухне оплавились стены и потолочное покрытие. При этом дальнейшего распространения огня не произошло. Повреждения конструкций и оконных рам нет", - говорится в сообщении.

На месте работали 20 человек и семь пожарных машин. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам Государственного пожарного надзора МЧС и специалистам газовой службы.