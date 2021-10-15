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15.10.2021 06:19
Рубрика: Общество

В Якутии обнаружили белого медвежонка-одиночку

Текст: Дина Непомнящая

Одинокого белого медвежонка заметили на берегу Колымского залива в Якутии. Это уже третий за осень медвежонок-одиночка, которого встречают люди. Первый был замечен в сентябре в поселке Диксон на севере Красноярского края, второй - в начале октября в чукотском селе Ванкарем.

Фото: iStock
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Как рассказал ТАСС директор по охране природы благотворительного фонда "Тигрус" Виктор Никифоров, такие частые случаи появления одиноких детенышей - тревожная тенденция. Раньше несколько медвежат обнаруживали за пару лет.

У Колымского залива белые медведи собираются, ожидая ледостава, чтобы после уйти на восток. В это время за ними наблюдают ученые. Среди целых семей зверей заметили мишку без родителей.

"Обычно медвежата белого медведя покидают медведицу в возрасте два года и два-пять месяцев, но этот медвежонок выглядит вполне самостоятельным и находится в хорошей форме, сейчас не приходится беспокоиться о его жизни. Похоже, что он перезимует и с ним будет все хорошо", - отметил Виктор Никифоров.

За малышом решили присмотреть и даже выкладывают ему в отдалении рыбу. Но вскоре он должен уйти с побережья. Сейчас на Восточно-Сибирском море появился первый лед и звери уже начали покидать это место.

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