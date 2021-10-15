В южнокорейском порту загорелось рыболовное судно из Приморья

На российском рыболовном судне "Генерал Трошев", приписанном к приморскому порту Находка, произошел пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную от представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судно сейчас находится в Пусане на плановом ремонте.

"Возгорание, площадь которого составила 21 квадратный метр, произошло при проведении газосварочных работ корейскими рабочими", - говорится в сообщении.

Экипаж смог потушить пожар самостоятельно.

Находкинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на судне.