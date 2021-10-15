Видео: На Сахалин обрушились сильные метели

На Сахалинскую область обрушились сильные метели и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Непогода вызвала напряжение на дорогах, поскольку не все автолюбители успели поменять резину до первого снега.

Накануне Главное управление МЧС по региону объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой для Охинского, Ногликского и Тымовского городских округов, а также для Александровск-Сахалинского района. Обстановку там взяли на контроль, а в администрации указанных муниципальных образований направили необходимые предписания по предупреждению чрезвычайных происшествий.

Местным жителям рекомендовали не уезжать из городов, а туристам переждать непогоду в специально отведенных для этого местах.