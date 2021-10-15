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15.10.2021 11:57
Рубрика: Экономика

Пензенские машиностроители обсудили модернизацию промышленности

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Представители компании "СтанкоМашСтрой" приняли участие в XVI Национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития", который проходил в Москве в Центре цифрового лидерства.
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой" Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"

Его организаторами выступили федеральный проект "Локомотивы роста" совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Центром поддержки и развития бизнеса "Инициатива". Конгресс является авторитетной площадкой, на которой предприниматели, представители власти и научного сообщества ежегодно встречаются, чтобы обсудить важные вопросы эффективного взаимодействия, формирования программы развития, становления долгосрочных партнерских отношений. В работе конгресса приняли участие более 700 экспертов.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
В Пензе выпустили тысячный токарный станок

В этом году ключевой темой конгресса стала комплексная модернизация отраслей промышленности. Основная задача - содействие бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Как отметили эксперты в ходе пленарного заседания, экономика требует, чтобы производственные процессы переводиди на инновационные и экологичные рельсы. Участники обсудили текущее состояние реализации национальных проектов в сфере промышленности, развитие и внедрение ресурсосберегающих и безотходных производств, технологическое перевооружение, импортозамещение, формирование конкурентоспособной среды.

В рамках конгресса также были затронуты такие актуальные проблемы, как цифровизация экономики и ускорение внедрения технологических решений, двигатели роста технологического и инновационного развития промышленного сектора и стратегии ведущих отраслевых игроков, совершенствование отраслевого регулирования и реализация отраслевых программ ускоренного экспортного развития.

Компания "СтанкоМашСтрой" поставляет в Россию и зарубежные страны широкий ассортимент металлорежущего оборудования отечественного производства. Отрасль металлообработки в Пензенской области продолжает развиваться, наращивать объемы, создавать новые рабочие места. Во многом это заслуга современных металлорежущих станков, которые производит "СтанкоМашСтрой".

Фото: Пресс-служба "Станкомашстрой"
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Компания из Пензы постоянно обновляет модельный ряд сверлильных, фрезерных, токарных, горизонтально-расточных и шлифовальных станков, а также токарных обрабатывающих центров. Пензенские машиностроители не стоят на месте, постоянно развивают и применяют новые технологии. В частности, местный производитель готовится к использованию промышленной 3D-печати методом аддитивных технологий для производства деталей для металлообрабатывающего оборудования. Подобная технология изготовления путем сплавления лазером специального металлического порошка - процесс более оперативный, экономичный и технически точный.

Основные преимущества - увеличение скорости производства: опытную деталь можно изготовить за несколько часов. Также отмечается экономия исходного сырья, минимизация отходов и возможность изготовления штучных деталей любой формы, что является привлекательным для мелкосерийного производства.

Компетентно

Георгий Самодуров, президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент":

- Компания "СтанкоМашСтрой" серьезно подошла к вопросу изготовления фрезерного оборудования. Сегодня это направление очень важно для обеспечения технологической безопасности страны. Предприятие достойно развивает собственное производство, они на правильном пути.

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