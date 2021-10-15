Пензенские машиностроители обсудили модернизацию промышленности

Представители компании "СтанкоМашСтрой" приняли участие в XVI Национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития", который проходил в Москве в Центре цифрового лидерства.

Его организаторами выступили федеральный проект "Локомотивы роста" совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Центром поддержки и развития бизнеса "Инициатива". Конгресс является авторитетной площадкой, на которой предприниматели, представители власти и научного сообщества ежегодно встречаются, чтобы обсудить важные вопросы эффективного взаимодействия, формирования программы развития, становления долгосрочных партнерских отношений. В работе конгресса приняли участие более 700 экспертов.

В этом году ключевой темой конгресса стала комплексная модернизация отраслей промышленности. Основная задача - содействие бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Как отметили эксперты в ходе пленарного заседания, экономика требует, чтобы производственные процессы переводиди на инновационные и экологичные рельсы. Участники обсудили текущее состояние реализации национальных проектов в сфере промышленности, развитие и внедрение ресурсосберегающих и безотходных производств, технологическое перевооружение, импортозамещение, формирование конкурентоспособной среды.

В рамках конгресса также были затронуты такие актуальные проблемы, как цифровизация экономики и ускорение внедрения технологических решений, двигатели роста технологического и инновационного развития промышленного сектора и стратегии ведущих отраслевых игроков, совершенствование отраслевого регулирования и реализация отраслевых программ ускоренного экспортного развития.

Компания "СтанкоМашСтрой" поставляет в Россию и зарубежные страны широкий ассортимент металлорежущего оборудования отечественного производства. Отрасль металлообработки в Пензенской области продолжает развиваться, наращивать объемы, создавать новые рабочие места. Во многом это заслуга современных металлорежущих станков, которые производит "СтанкоМашСтрой".

Компания из Пензы постоянно обновляет модельный ряд сверлильных, фрезерных, токарных, горизонтально-расточных и шлифовальных станков, а также токарных обрабатывающих центров. Пензенские машиностроители не стоят на месте, постоянно развивают и применяют новые технологии. В частности, местный производитель готовится к использованию промышленной 3D-печати методом аддитивных технологий для производства деталей для металлообрабатывающего оборудования. Подобная технология изготовления путем сплавления лазером специального металлического порошка - процесс более оперативный, экономичный и технически точный.

Основные преимущества - увеличение скорости производства: опытную деталь можно изготовить за несколько часов. Также отмечается экономия исходного сырья, минимизация отходов и возможность изготовления штучных деталей любой формы, что является привлекательным для мелкосерийного производства.

Компетентно

Георгий Самодуров, президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент":

- Компания "СтанкоМашСтрой" серьезно подошла к вопросу изготовления фрезерного оборудования. Сегодня это направление очень важно для обеспечения технологической безопасности страны. Предприятие достойно развивает собственное производство, они на правильном пути.