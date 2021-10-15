Пензенские машиностроители укрепили сотрудничество с Германией

Признанный лидер в области технологий измерения и контроля компания "Блюм-Новотест" стала партнером пензенского предприятия "СтанкоМашСтрой", специализирующегося на выпуске токарных станков и обрабатывающих центров с локализацией российского производства около 70 процентов.

Напомним, на международной специализированной выставке "Металлообработка-2021", которая проходила в мае в московском "Экспоцентре", "СтанкоМашСтрой" представил сразу шесть единиц выпускаемого оборудования: универсальный токарно-винторезный станок СТ16К25Б/1000, три токарных станка с ЧПУ серии СТ16А25, два из которых с гидравлической системой продемонстрировали полный цикл изготовления комплектующих с использованием промышленного робота Fanuc. Также посетители выставки могли увидеть токарный станок новой модификации СТ16А25АМ и совершенно новый высокотехнологичный вертикальный обрабатывающий центр VTM9. Последний вызвал особый интерес со стороны гостей и участников крупнейшего промышленного форума России.

Представители российского отделения немецкой компании "Блюм-Новотест" провели вибрационный анализ пензенского станка, результаты их впечатлили.

- Были очень хорошие показатели по качеству шпиндельных узлов. Станок, произведенный в Пензе, оказался одним из лидирующих по шпиндельным характеристикам. Сейчас мы провели обучение менеджеров, что бы они понимали, как и в каких случаях можно предлагать данную систему. Это как один из этапов сотрудничества по дооснащению фрезерных станков, - пояснил генеральный директор компании "Блюм-Новотест" Вадим Новак.

Новак посетил "СатнкоМашСтрой" и провел для менеджеров и технических специалистов компании презентацию продуктов немецкой фирмы на станках серии VTM9, рассказал о технологических особенностях и преимуществах системы контроля параметров инструментов и деталей, а также о новинках, аналогов которым пока нет на российском рынке. Немецкие тестировщики разработали измерительные компоненты для настройки и контроля параметров инструментов и деталей на токарных, фрезерных и шлифовальных станках с ЧПУ. Дальнейшее сотрудничество позволит пензенскому предприятию укрепить лидирующие позиции на рынке и повысить производительность, сделать свои станки более привлекательными для потребителя.

В компании "СтанкоМашСтрой" также состоялось заседание круглого стола на тему "Немецкий опыт в Пензенской области. Перспективы развития немецких компаний на территории региона". Делегацию Российско-Германской Внешнеторговой палаты, состоящую из восьми представителей немецких компаний, возглавил уполномоченный в Приволжском федеральном округе, генеральный директор компании "Линде Инжиниринг Рус" Андреас Реннер.

- Германия - не только одна из крупнейших стран-производителей металлообрабатывающего оборудования, но и третья страна в мире по уровню потребления. Нас заинтересовало предприятие "СтанкоМашСтрой", которое активно развивается, занимается поставкой токарных станков, в том числе, в Германию. Радует, что в России существуют такие малые и средние предприятия, которые на высоком мировом уровне работают и распространяют свою продукцию не только по России, но и за рубежом. Это говорит о высоком качестве, стабильности и надежности местного производителя, - отметил модератор, директор по региональным вопросам Российско-Германской Внешнеторговой палаты Сергей Быков.

Участники круглого стола обсудили торгово-экономическое сотрудничество между пензенскими предприятиями и членами палаты. Компании с немецким капиталом, работающие в регионе, поделились опытом ведения бизнеса, акцентировав внимание на то, что в регионе созданы максимально комфортные условия для инвестиций и развития производства.

Для компании "СтанкоМашСтрой" немецкий рынок занимает особое место и является одним из важнейших направлений экспортного развития. Ежегодно в Германию поставляется около пяти процентов всего выпускаемого на предприятии металлообрабатывающего оборудования.