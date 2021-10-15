Пензенские машиностроители укрепили сотрудничество с Германией

Новости

Русская православная церковь учредила епархию в Армении 13:41
Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд 13:37
Архиерейский собор перенесен на май 2022 года 13:26
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом 13:18
Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем 13:16
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане 13:10
Оперштаб: В Москве выявлен 6 631 новый случай COVID-19 13:09
Лавров: Дети, рожденные в смешанных браках, получат гражданство РФ 13:08
Участника шоу MTV "Экс на пляже" зарезали за шум у бассейна 13:03
В Херсонес начали пускать по QR-кодам 12:43
Нарышкин предложил отметить как большой праздник 225-летние Владимира Даля 12:26
В Москве загорелась газовая подстанция 12:20
Трое гастарбайтеров на улице избили и ограбили москвича 12:14
F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Пензенские машиностроители укрепили сотрудничество с Германией

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Признанный лидер в области технологий измерения и контроля компания "Блюм-Новотест" стала партнером пензенского предприятия "СтанкоМашСтрой", специализирующегося на выпуске токарных станков и обрабатывающих центров с локализацией российского производства около 70 процентов.
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой" Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"

Напомним, на международной специализированной выставке "Металлообработка-2021", которая проходила в мае в московском "Экспоцентре", "СтанкоМашСтрой" представил сразу шесть единиц выпускаемого оборудования: универсальный токарно-винторезный станок СТ16К25Б/1000, три токарных станка с ЧПУ серии СТ16А25, два из которых с гидравлической системой продемонстрировали полный цикл изготовления комплектующих с использованием промышленного робота Fanuc. Также посетители выставки могли увидеть токарный станок новой модификации СТ16А25АМ и совершенно новый высокотехнологичный вертикальный обрабатывающий центр VTM9. Последний вызвал особый интерес со стороны гостей и участников крупнейшего промышленного форума России.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Пензенские машиностроители обсудили модернизацию промышленности

Представители российского отделения немецкой компании "Блюм-Новотест" провели вибрационный анализ пензенского станка, результаты их впечатлили.

- Были очень хорошие показатели по качеству шпиндельных узлов. Станок, произведенный в Пензе, оказался одним из лидирующих по шпиндельным характеристикам. Сейчас мы провели обучение менеджеров, что бы они понимали, как и в каких случаях можно предлагать данную систему. Это как один из этапов сотрудничества по дооснащению фрезерных станков, - пояснил генеральный директор компании "Блюм-Новотест" Вадим Новак.

Новак посетил "СатнкоМашСтрой" и провел для менеджеров и технических специалистов компании презентацию продуктов немецкой фирмы на станках серии VTM9, рассказал о технологических особенностях и преимуществах системы контроля параметров инструментов и деталей, а также о новинках, аналогов которым пока нет на российском рынке. Немецкие тестировщики разработали измерительные компоненты для настройки и контроля параметров инструментов и деталей на токарных, фрезерных и шлифовальных станках с ЧПУ. Дальнейшее сотрудничество позволит пензенскому предприятию укрепить лидирующие позиции на рынке и повысить производительность, сделать свои станки более привлекательными для потребителя.

В компании "СтанкоМашСтрой" также состоялось заседание круглого стола на тему "Немецкий опыт в Пензенской области. Перспективы развития немецких компаний на территории региона". Делегацию Российско-Германской Внешнеторговой палаты, состоящую из восьми представителей немецких компаний, возглавил уполномоченный в Приволжском федеральном округе, генеральный директор компании "Линде Инжиниринг Рус" Андреас Реннер.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
В Пензе выпустили тысячный токарный станок

- Германия - не только одна из крупнейших стран-производителей металлообрабатывающего оборудования, но и третья страна в мире по уровню потребления. Нас заинтересовало предприятие "СтанкоМашСтрой", которое активно развивается, занимается поставкой токарных станков, в том числе, в Германию. Радует, что в России существуют такие малые и средние предприятия, которые на высоком мировом уровне работают и распространяют свою продукцию не только по России, но и за рубежом. Это говорит о высоком качестве, стабильности и надежности местного производителя, - отметил модератор, директор по региональным вопросам Российско-Германской Внешнеторговой палаты Сергей Быков.

Участники круглого стола обсудили торгово-экономическое сотрудничество между пензенскими предприятиями и членами палаты. Компании с немецким капиталом, работающие в регионе, поделились опытом ведения бизнеса, акцентировав внимание на то, что в регионе созданы максимально комфортные условия для инвестиций и развития производства.

Для компании "СтанкоМашСтрой" немецкий рынок занимает особое место и является одним из важнейших направлений экспортного развития. Ежегодно в Германию поставляется около пяти процентов всего выпускаемого на предприятии металлообрабатывающего оборудования.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию