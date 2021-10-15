Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности

Новости

Русская православная церковь учредила епархию в Армении 13:41
Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд 13:37
Архиерейский собор перенесен на май 2022 года 13:26
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом 13:18
Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем 13:16
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане 13:10
Оперштаб: В Москве выявлен 6 631 новый случай COVID-19 13:09
Лавров: Дети, рожденные в смешанных браках, получат гражданство РФ 13:08
Участника шоу MTV "Экс на пляже" зарезали за шум у бассейна 13:03
В Херсонес начали пускать по QR-кодам 12:43
Нарышкин предложил отметить как большой праздник 225-летние Владимира Даля 12:26
В Москве загорелась газовая подстанция 12:20
Трое гастарбайтеров на улице избили и ограбили москвича 12:14
F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 13:22
Рубрика: Власть

Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, которые свидетельствуют о том, что Самарская область заметно усилила активность организаций инновационной инфраструктуры по итогам 2020 года.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Если в 2019 году уровень активности этих институтов развития был на уровне 10,2%, то по итогам 2020-го он вырос до 14,9%. Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и повысить производительность труда на предприятиях - важный вектор развития региона.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: Повышение рейтингов - результат экономического роста

"Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих - это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность - вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение", - подчеркнул в своем послании глава региона.

Центр инновационного развития Самарской области - технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Площадка оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. "Жигулевская долина" является региональным оператором Фонда "Сколково". Благодаря этому у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах Фонда, получить содействие в привлечении инвестиций, при встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

Кроме того, для привлечения федеральных средств, на базе технопарка создано представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Только за 2020 год регион смог привлечь из Фонда 330 миллиона рублей на развитие инновационных проектов Самарской области.

На протяжении последних трех лет "Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков страны Национального рейтинга технопарков России. Сегодня на площадке технопарка работают более 260 компаний, которые являются ключевой движущей силой инновационного развития региона. Резиденты "Жигулевской долины" создали уже более 2200 рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты.

- Ставка на инновации - это перспективный сценарий развития региона. Именно поэтому мы активно поддерживаем инновационные проекты и разработки, используя многочисленные формы государственной поддержки: помощь в подготовке документации для получения федеральных субсидий от Фонда содействия инноваций, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федеральными институтами развития, взаимодействие стартапов с госкорпорациями и многое другое, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Для участия в фудтех-акселераторе Самарской области подано более 270 заявок

Большую роль в повышении инновационной активности организаций Самарской области сыграла работа министерства по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона.

В 2020 году впервые в стране был запущен акселератор "Школа чемпионов" - онлайн-программа для владельцев и руководителей крупного и среднего бизнеса Самарской области, которую провела команда StartupSamara при поддержке министерства. Представители региональных предприятий и организаций познакомились с инструментами цифровой трансформации для дальнейшего внедрения в бизнес-процессы своей компании, научились мотивировать сотрудников создавать новые инновационные продукты и искать точки роста вне корпоративной системы.

Еще одним институтом развития инновационного бизнеса является Венчурный фонд Самарской области, готовый инвестировать от 500 тысяч до 20 миллионов рублей в стартапы ранних стадий, имеющих сильную команду и потенциал развития. Общий объем средств фонда составляет 100 миллиона рублей - эти средства будут вложены в высокотехнологичные проекты до 2024 года. Отметим также, что всестороннюю поддержку бизнесу в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям