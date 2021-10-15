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15.10.2021 14:10
Рубрика: Общество

Ученые создали очки, отслеживающие взгляды покупателей в магазине

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )
Фото: ПНИПУ Фото: ПНИПУ
Фото: ПНИПУ

Группа исследователей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала электронные очки, которые позволят узнать, какие продукты и интерфейсы более всего привлекают посетителей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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- Представители фокус-группы надевают специальные очки, которые позволяют узнать, в каком направлении и в какой последовательности смотрят покупатели, на чем их взгляд останавливается дольше. Это позволяет скорректировать дизайн интерфейсов или эффективно расположить товары в магазине, - пояснил один из авторов научной разработки Александр Князев.

В отличие от зарубежных аналогов, отечественная разработка позволит изучить полученную информацию гораздо быстрее, ведь ее оптическая часть работает напрямую со специально созданной нейросетью, которая позволяет оптимизировать процесс обработки изображений.

По мнению разработчиков, продукт будет интересен для внедрения на рынке b2b, но технологию можно адаптировать и для решения других задач. Например, с помощью очков пользователи смогут управлять компьютером без мыши.

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