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15.10.2021 15:55
Рубрика: Власть

В Белгородской области построят ковид-госпитали по башкирскому проекту

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
В Белгородской области планируют построить как минимум два инфекционных центра, взяв за основу проекты инфекционных больниц Башкирии - в селе Зубово Уфимского района и Стерлитамаке. О желании перенять опыт республики по возведению специализированных медицинских учреждений заявил в ходе визита в Башкирию заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента строительства и транспорта Владимир Базаров.

- Мы приехали в Башкортостан не только для обмена опытом, но и с намерением клонировать объект в Белгородскую область. На сегодняшний день нам нужно как минимум два таких госпиталя. Сейчас ведутся переговоры с республиканскими подрядчиками и поставщиками. Ведь мы намерены максимально задействовать их в этом процессе, потому что они понимают, как реализовать процесс так, чтобы это было максимально эффективно, быстро и качественно, - сообщил Владимир Базаров.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, современные инфекционные центры в селе Зубово Уфимского района и Стерлитамаке были построены в рекордно короткие сроки.

- Сегодня это многопрофильные медучреждения, оснащенные современным специализированным оборудованием. Мы приобрели огромный опыт в части эффективного решения сложных проблем медицинского характера. Как показывает время, все принятые решения по строительству новых медицинских учреждений оказались своевременными и правильными, - отметил Рустам Муратов.

Гостям из Белгородской области провели экскурсию по Зубовскому инфекционному госпиталю, в том числе и по его "красной зоне". Показали все отделения, реанимацию, аптеку, диагностические кабинеты и лабораторию, где продемонстрировали также кабинеты, предназначенные для хранения диагностических препаратов, стерилизации лабораторной посуды, комнату серологических исследований и многие другие специализированные помещения.

Как уточнили в пресс-службе правительства РБ, на следующей неделе планируется более детально обсудить этапы строительства инфекционных центров в Белгородской области. Аналогичные центры возвели уже в 15 регионах страны.

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