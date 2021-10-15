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Рубрика: Общество

В Кирове заработал бот для родителей школьников

Текст: Антон Дерябин (Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
С октября 2021 года в Кирове заработал чат-бот "Школьная идентификация" (ШкИд). Со знаменитой Школой-коммуной для трудновоспитуемых подростков им. Ф.М. Достоевского, основанной Виктором Николаевичем Сорока-Росинским в 1918 году в революционном Петрограде, это детище кировских айтишников роднит только аббревиатура и сфера образования.

Чат-бот "Школьная идентификация" работает в одном из популярных мессенджеров. Это виртуальный помощник, который автоматически отправляет уведомления родителям о действиях, произведенных школьником с помощью школьной смарт-карты, а именно: что купил ребенок в школьной столовой, когда вошел или вышел из школы через электронный турникет, на каком маршруте общественного транспорта он приобрел билет. Пока проект работает только в тех школах, где есть турникеты - это примерно половина школ областного центра.

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Разработчики системы обещают, что в ближайшее время спектр оповещений существенно увеличится. Также в планах исполнителя проекта - Центральной диспетчерской службы (ЦДС) Кирова - внедрить "Экосистему школьника" - своего рода нейросеть, мониторящую жизнь ученика. И распространить ее действие и на другие мессенджеры и соцсети.

- Имея многолетний опыт учета питания школьников, мы подумали, что чат-бот с расширенными функциями будет полезен родителям, - рассказал "РГ" начальник отдела развития ЦДС Андрей Кирилловых. - Теперь хотим также внедрить в систему оценку интересов и потребностей ребенка на основе анализа содержания его аккаунтов в соцсетях - соответствующие наработки есть в нашем госуниверситете. Сейчас это особенно актуально. Свои предложения мы послали в минобразования, ждем дополнений к нему.

Реакция родителей в основном положительная, но есть и опасливо-сомневающиеся отзывы. "Как далеко может зайти такой контроль? Если дети будут знать, что они "под колпаком" 24 часа в сутки, не слетят ли они "с катушек"? Тут важно не перестараться".

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