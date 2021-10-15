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Рубрика: Общество

В Пензенской области укрепили первичное звено медпомощи

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Новые автомобили скорой помощи переданы в районы Пензенской области. Муниципалитеты получили 26 спецмашин, оснащенных необходимой для реанимационных мероприятий аппаратурой. На условиях софинансирования из федерального бюджета предусмотрено приобретение и замена 144 единиц санитарного автотранспорта.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Губернатор Олег Мельниченко передал спецавтотранспорт во время посещения Центра экстренной медицинской помощи и пообщался с медработниками дспетчерского центра "служба 122", консультационного центра для организации оказания медицинской помощи, контакт-центров по обслуживанию взрослого и детского населения и единого диспетчерского центра службы скорой медицинской помощи. Они первыми приходят на помощь, принимая звонки от населения.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- В диспетчерском центре трудятся 14 операторов и администратор. Они обрабатывают в день до 200 телефонных обращений и около 300 обращений на платформе обратной связи. В контакт-центре число звонков увеличилось до четырех тысяч в сутки, поэтому мы привлекли к работе студентов медицинского института ПГУ и колледжа. Сейчас контакт-центр работает в две смены, 30 наших сотрудников и 24 студента", - сообщила главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова.

В пандемию, особенно в последние дни "скорая помощь" работает с огромным напряжением. На вызовах работает 140 бригад, их число планируется увеличить до 145.

По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения обновляется автопарк медицинских организаций.

- Работа по оказанию экстренной медицинской помощи населению выстроена грамотно, привлечены дополнительные силы, - отметил губернатор Олег Мельниченко. - Из 6 тысяч коек медучреждений Пензенской области 4 тысячи отданы под больных с коронавирусной инфекцией, и почти все они на сегодняшний день заполнены. Задействованы практически все имеющиеся резервы. Борьба с распространением коронавирусной инфекции может быть успешной только при соблюдении всеми без исключения пензенцами ограничительных мер.

Глава региона призвал жителей в обязательном порядке вакцинироваться, чтобы сохранить собственные жизни и жизни тех людей, которые находятся рядом.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Среди вакцинированных есть заболевшие, но нет ни одного умершего, потому что течение болезни протекает в гораздо более легкой форме. Вакцинация - это единственный на сегодняшний момент способ остановить растущий уровень заболеваемости, снизить летальность и смертность, - пояснил Олег Мельниченко.

В связи с введением обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан и увеличением числа вакцинируемых пензенцы все чаще задаются вопросом, обеспечены ли медицинские организации области необходимым количеством вакцины. Министерство здравоохранения Пензенской области поясняет, что антиковидная вакцина в регионе имеется в достаточном количестве. В настоящее время в пунктах вакцинации Пензенской области есть все четыре вида отечественных вакцин. Препарат "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, поступил в регион в количестве 14 400 комплектов. Поступившая вакцина в течение нескольких дней будет распределена пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области. Всего с начала иммунизации объем поставленной вакцины в регион составил 707 тысяч комплектов. По состоянию на 14 октября 2021 года первый компонент получили около 490 тысяч жителей региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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