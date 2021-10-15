В Пермском крае планируют ввести локдауны в некоторых районах

На заседании оперативного штаба Пермского края по противодействию коронавирусу предложили ввести в регионе новые санитарные ограничения. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

Власти намерены ввести самоизоляцию для жителей региона, кому исполнилось 65 лет и старше этого возраста, не прошедших вакцинацию или не переболевших COVID-19 за последние полгода.

Кроме того, краевые власти сейчас решают вопрос о введении локдауна в некоторых городах и районах Прикамья.

Помимо этого, чиновники предложили запретить посещение торговых центров, ТРК и ТК, а также кафе, ресторанов и столовых тем, у кого нет сертификата о вакцинации или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании за шесть предыдущих месяцев.

Между тем, по данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе превысило 109 тысяч человек.