Депутаты одобрили программу модернизации системы первичной медпомощи

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" Новосибирская область сделала рывок в развитии высокотехнологичной медицины. Однако оценить это достижение могут всего пять процентов жителей региона, которые обращаются за соответствующей помощью. С первичным же звеном здравоохранения сталкиваются все, и нареканий к работе поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий по-прежнему много. Об этом шла речь на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области, где обсуждалась реализации региональной программы модернизации первичного звена.

Игорь Гришунин: Любой житель области, где бы он ни проживал, должен быть обеспечен качественной медицинской помощью. Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов, на финансирование мероприятий программы, рассчитанной на 2021-2025 годы, предусмотрено 10737 миллионов рублей. Средства, в частности, направляют на строительство и реконструкцию медучреждений.

Уже возводится врачебная амбулатория с подстанцией скорой помощи в селе Верх-Туле. До 2025 года будут построены еще восемь амбулаторий, три поликлинических отделения и четыре поликлиники. Два стационара и две поликлиники реконструируют. В нынешнем году запланирован капитальный ремонт 18 объектов, работы на двух уже заканчиваются. Еще одно направление программы - приобретение транспорта для медицинских организаций. С начала года область получила 56 машин, в ближайшие месяцы ожидается еще 30. Наконец, поликлиники, амбулатории и ФАПы активно оснащают современным оборудованием - в 2021-м приобретено 554 единицы, заключены контракты на поставку еще 484.

По словам Константина Хальзова, в результате реализации программы к 2025 году качество оказания первичной медицинской помощи в регионе станет совсем другим.

Заместитель председателя социального комитета Александр Козлов поинтересовался, как выполняются соглашения о строительстве в области поликлиник по проекту государственно-частного партнерства и в рамках концессии. Глава минздрава сообщил, что на трех объектах уже идут работы, получены разрешения на строительство еще четырех и одно должно быть выдано в ближайшее время.

Депутат Александр Шпикельман, в свою очередь, сделал акцент на ФАПах:

- Мы тратим миллионные суммы на ремонт, а в некоторых ФАПах нет даже пластиковых окон. Возможно, здесь нужна отдельная программа.

По мнению депутата Анатолия Юданова, основные проблемы с получением первичной медицинской помощи в последнее время возникают в прилегающих к Новосибирску муниципальных образованиях.

- Человеку, который живет в пригороде или выехал на дачу, сегодня некуда обратится. Беспрецедентные вложения позволят нам эффективно перераспределить потоки пациентов, - подчеркнул депутат.

- Коллеги правильно подняли вопрос о том, что многие люди, прикрепленные к городским поликлиникам, сезонно проживают в сельской местности. Например, в селе Сокур Мошковского района по нормативу положена всего одна машина скорой помощи. Реально же там проживает более 20 тысяч человек, поэтому нормативы надо постоянно менять, - отметил председатель социального комитета Заксобрания Игорь Гришунин.

Также на заседании комитета были рассмотрена реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми гражданами. Как сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект рассчитан на 2020-2022 годы, на его финансирование выделено 1,2 миллиарда рублей. Во всех районах области созданы территориальные координационные центры, определены люди, нуждающиеся в социальном обслуживании. Таких в области 32 тысячи. Из них 16 тысяч находятся на надомном обслуживании, более четырех тысяч получают помощь в стационарных условиях. Организованы службы сиделок, их услугами в 2020-21 годах воспользовались 2450 человек. Кроме того, организована 41 школа неформального родственного ухода. Для каждого муниципального района закуплены автомобили, оборудованные специально для перевозки маломобильных граждан. Услуги на дому вошли в стандарт, гарантированный каждому получателю социальных услуг в системе долговременного ухода.

- Рассчитываем, что такой формат работы станет постоянным, потому что его востребованность подтверждена жителями области, - отметила Елена Бахарева.

- Программа действительно нужна. Наверное, так или иначе, каждый из нас сталкивается в жизни с необходимостью ухода за родственниками. А без навыков сделать это сложно, - резюмировал Игорь Гришунин.