Доходы бюджета Красноярского края впервые превысят 300 млрд рублей

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил правительству региона учесть ряд социально-значимых вопросов при обсуждении проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с краевым парламентом.

В ходе рабочей встречи с первым заместителем губернатора - председателем правительства края Юрием Лапшиным глава региона обсудил основные характеристики бюджета на предстоящий год и приоритетные задачи, стоящие перед краем в трехлетнем периоде. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального кабинета министров.

Впервые в истории региона доходы бюджета превысят 300 млрд рублей. В следующем году доходы запланированы в размере 301,7 млрд, расходы составят 311,3 млрд. Дефицит бюджета запланирован на уровне 9,6 млрд рублей.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- У нас есть все основания предполагать, что следующий бюджетный период мы пройдем достаточно уверенно. При этом социальная ориентированность бюджета - наша главная цель. У нас очень разветвленная сеть мер социальной поддержки, одна из наиболее мощных в стране, и ее основные системообразующие элементы необходимо сохранять и наращивать. Поддержку людей, а особенно мало защищенных граждан, я прошу считать приоритетом.

В общей сложности на социальную поддержку граждан в следующем году предусмотрено около 60 млрд рублей. Значительный объем средств закладывается на финансирование мероприятий по поддержке семей с детьми.

Премьер-министр доложил главе региона о работе, проведенной правительством края в ходе подготовки главного финансового документа, а также о приоритетных направлениях бюджетной политики, сформированной с учетом поручений губернатора. "Помимо выполнения социальных обязательств, нашим приоритетом в предстоящие три года будет выполнение целей национальных проектов и комплексное развитие муниципальных образований края", - отметил Юрий Лапшин.

По поручению губернатора проектом бюджета запланирована индексация социально значимых расходов с учетом инфляции. На 3,9 процента будут проиндексированы все публичные нормативные обязательства, включая расходы на питание, на четыре процента - стипендии и расходы на коммунальные услуги.

На повышение заработной платы работников бюджетной сферы (с учетом целевых показателей соотношения со средним по региону доходом) заложено более 11 млрд рублей. Кроме того, по поручению губернатора с 1 января 2022 года предусмотрено увеличение на 10 процентов заработной платы работников бюджетной сферы, не охваченных "майскими" указами президента и мероприятиями по повышению МРОТ.

Новшеством бюджета стала разработанная по поручению губернатора государственная программа "Комплексное развитие территорий Красноярского края". Она предусматривает поддержку городов и районов с использованием механизмов муниципальных комплексных проектов развития (МКПР), обновления инфраструктуры, благоустройства, расширение охвата территорий строительством. Общий объемом финансирования на эти цели составляет 2,3 млрд рублей.

Объемы и география капитального строительства социальных объектов в крае значительно увеличены. Два года назад губернатор ставил задачу в течение трех лет построить и реконструировать, прежде всего, в территориях, 100 социально значимых объектов. Сейчас в планах на следующие три года - проектирование и строительство в 48 территориях края свыше 130 объектов спорта, образования, здравоохранения, культуры. Бюджетные вложения в капстроительство составят 28,5 млрд рублей.

В пресс-службе кабмина добавили: сегодня правительство края внесет проект закона о новом трехлетнем бюджете в Законодательное собрание региона. Депутаты должны принять документ до конца года.

Напомним, накануне на заседании правительства Красноярского края первый заместитель министра экономики и регионального развития Михаил Бершадский представил прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года.

Документ сформирован на основе среднесрочного прогноза развития Российской Федерации, одобренного Правительством РФ, с учетом внешних факторов, итогов социально-экономического развития прошлого года и оперативных данных, отраслевых и государственных программ края, а также тенденций в деятельности организаций и отраслей региональной экономики.

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Михаил Бершадский, первый заместитель министра экономики и регионального развития края:

- Ситуация в текущем году складывается в условиях относительно благоприятной конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков, постепенной отмены ограничительных мер и восстановления деловой активности в экономике. Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году ожидается на уровне 580 млрд рублей, что на 15,4 процента в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года. На 2022 год прогнозируется уверенный рост, который продолжится в среднесрочном периоде. Это позволяет нам говорить, что Красноярский край входит в новый период инвестиционной активности. Реализация крупных инвестиционных проектов в добывающей отрасли, металлургии, транспорте определит перспективы развития экономических показателей и социальной сферы.

Несмотря на снижение показателей в этом году, планы крупнейших промышленных компаний края позволяют прогнозировать в трехлетней перспективе восстановление производства с ежегодным приростом 2-6 процентов. К 2024 году на показатели развития нефтедобывающей отрасли существенное влияние будет оказывать реализация нового инвестиционного проекта "Восток Ойл".

В угледобыче планируется постепенный рост, связанный как со спросом на рынке энергоресурсов, так и с началом освоения Сырадасайского месторождения на Таймыре. Реализация инвестиционного проекта обеспечит производство нового для края вида промышленной продукции - коксующегося угля.

В металлургии также прогнозируется восстановление производства цветных металлов и увеличение объемов выпуска продукции. В лесопромышленном комплексе края продолжится реализация инвестиционных проектов. Производство пищевых продуктов, стройматериалов, машин и электрического оборудования также вырастет и будет характеризоваться устойчивыми темпами роста и увеличением спроса на потребительском и инвестиционном рынках.

В сельском хозяйстве в 2021 году ожидают более низкие (на 6,6 процента) показатели относительно рекордно высоких результатов в 2020 году. В прогнозном периоде ежегодный прирост производства аграрного сектора составит в среднем 1,9 процента. На развитие отрасли окажут влияние меры господдержки, внедрение ресурсосберегающих технологий, расширение и модернизация производственных мощностей.

С учетом наметившихся позитивных тенденций в экономике края в 2022 году рост ВРП прогнозируется на уровне пяти процентов, в 2023-2024 годах экономика края продолжит расти темпом около двух процентов в год. Прогнозируемый объем ВРП к концу 2024 года превысит 3,5 трлн рублей.