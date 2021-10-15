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15.10.2021 08:26
Рубрика: Власть

Подрядчики переделали 16 тысяч квадратных метров новосибирских дорог

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Около трех километров автомобильных дорог в Новосибирской области подрядчики переделали за счет собственных средств. Эта работа проведена по результатам проверок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Начальник управления дорожного комплекса минтранса Игорь Миллер проконтролировал качество выполненных работ на уже введенной в эксплуатацию дороге, соединяющей районные центры Болотное и Тогучин. По ней перевозят инертные материалы с карьера поселка Горный в Болотное, а также в Томскую и Кемеровскую области.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Минтранс Новосибирской области на всех объектах проводит свой независимый контроль, помимо заказчика и привлеченного им независимого контроля. В текущем году после проверок подрядчикам пришлось переделывать работы площадью 16 тысяч квадратных метров, это два-три километра протяженности автомобильной дороги. Все недостатки устранены представителями подрядной организации за счет собственных средств, - отметил Игорь Миллер.

В 2021 году на дороге был отремонтирован участок протяженностью 2,3 километра. Стоимость работ составила 25,5 миллиона рублей. В 2019-2020 годах на этой дороге отремонтировали еще два участка общей протяженностью 4,8 километра.

На реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Новосибирской области в этом году выделено 6,8 миллиарда рублей, из которых два миллиарда - средства федерального бюджета, 4,5 миллиарда - регионального. Работы ведутся на 116 объектах, 100 из которых являются вводными, их протяженность составляет 315,9 километра. В эксплуатацию введено 49 объектов. На оставшихся работы идут к завершению, планируется, что в конце октября все работы будут завершены. На сегодняшний день уложено 2,6 миллиона квадратных метров верхнего слоя покрытия, что составляет 82 процента от общего объема.

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