Суд подтвердил право осужденных смотреть кино и телевизор

Тюремное ведомство выплатит 25 тысяч рублей в качестве компенсации заключенному, которому не показывали в колонии кино, а из его камеры забрали телевизор. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал такое решение совершенно законным.

Заключенный Д., доказавший свое право на просмотр кино и телевизора, в 2015 году был осужден за терроризм на 11 лет 11 месяцев лишения свободы. Срок заканчивается в январе 2027 года. Отбывать наказание он был направлен в Новосибирскую область.

В казенном доме он стоит на учете как исповедующий и распространяющий экстремистскую идеологию, склонный к совершению преступлений террористического характера.

Судя по материалам дела, этот человек действительно опасен. И тем не менее правила содержания едины для всех, и не только он обязан соблюдать требования режима, но и тюремное ведомство должно создать соответствующие условия.

Между тем в феврале прошлого года из его камеры во время обыска у него изъяли личный телевизор диагональю 82 см. Однако законом телевизоры в камерах того режима, на котором он находился, не запрещены. Кроме того, как выяснил суд, в камере не было радиоточки, и еще осужденным не показывали, как положено, кино раз в неделю.

Закон обязывает показывать кино осужденным не реже одного раза в неделю. В каждой камере для строгих условий отбывания наказания должны быть радиоточки. Иначе будут нарушены права

"Таким образом, проверкой установлено незаконное лишение возможности, в том числе истца, на просмотр фильмов, телепередач в личное время, отведенное распорядком дня, что является грубым нарушением прав осужденных", - говорится в материалах дела.

В конце 2019 года был принят закон, предоставивший заключенным право подавать иски с требованием выплатить им из казны компенсацию за плохие условия в тюрьме. Жаловаться, конечно, можно на что угодно. Однако для назначения компенсации главное условие - доказать, что были нарушены права заключенного. То есть условия не соответствовали установленным требованиям. Слишком маленькие порции. Слишком холодно в камерах. И так далее. В данном случае кассационный суд признал, что отсутствие телевизионного окна в мир тоже нарушение.