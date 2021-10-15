Томские ученые нашли первоисточник сериала "Игра в кальмара"

- Когда мы начали проверку, то уже на первой минуте поиска машина нашла совпадения с японским фильмом "Королевская битва", - рассказал "РГ" автор разработки Евгений Гарин. - В течение следующих нескольких минут один за одним искусственный интеллект выдал следующие совпадения сюжетов: фильм "Голодные игры", японский фильм ужасов "Страшная воля богов", сериал "Игра престолов". И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", а также его многочисленные экранизации.
Кстати, по мнению ученых, "Десять негритят" тоже не являются самостоятельным уникальным сюжетом. Агата Кристи заимствовала его из народного фольклора - корабельной байки о производстве крысобоя - крысы-каннибала, выращенной в бочке с обычными крысами.