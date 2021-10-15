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15.10.2021 01:22
Рубрика: Культура

Томские ученые нашли первоисточник сериала "Игра в кальмара"

Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Первоисточником сюжета южнокорейского сериала "Игра в кальмара", ставшего самым популярным за всю историю Netflix, является знаменитый роман Агаты Кристи "Десять негритят" - к такому выводу пришел разработанный томскими учеными искусственный интеллект. Напомним, число просмотров "Игры в кальмара" уже превысило рекордную отметку в 111 миллионов.

- Когда мы начали проверку, то уже на первой минуте поиска машина нашла совпадения с японским фильмом "Королевская битва", - рассказал "РГ" автор разработки Евгений Гарин. - В течение следующих нескольких минут один за одним искусственный интеллект выдал следующие совпадения сюжетов: фильм "Голодные игры", японский фильм ужасов "Страшная воля богов", сериал "Игра престолов". И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", а также его многочисленные экранизации.

Фото: kinopoisk.ru
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Кстати, по мнению ученых, "Десять негритят" тоже не являются самостоятельным уникальным сюжетом. Агата Кристи заимствовала его из народного фольклора - корабельной байки о производстве крысобоя - крысы-каннибала, выращенной в бочке с обычными крысами.

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