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15.10.2021 08:17
Рубрика: Власть

В Новосибирске по нацпроекту открыли региональный сосудистый центр

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском Академгородке, на базе центральной клинической больницы, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" открыли региональный сосудистый центр (РСЦ). За два первых дня работы там уже проведены три операции.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В правительстве области отмечают, что новый центр стал важным звеном кардиологической службы региона и повысил доступность современной медицинской помощи для жителей Новосибирска, Бердска, Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов. Это позволит перераспределить потоки между Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина, где полтора года назад открыт сосудистый центр, и новым объектом.

Фото: Татьяна Кравченко
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Работу нового медучреждения проконтролировали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов Сергей Бойцов.

Андрей Травников отметил, что центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим моментально диагностировать сердечно-сосудистые заболевания и в короткие сроки провести хирургическую коррекцию для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы, а значит, сохранить жизни и здоровье сотням жителей области.

Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Поэтому правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.

По словам Сергея Бойцова, кардиослужба региона отличается высоким уровнем технологичности для оказания помощи больным как при неотложных состояниях, так и при плановых оперативных вмешательствах. Необходимости ехать в какой-то другой регион у новосибирцев нет, считает представитель Минздрава. Система оказания скорой помощи в плане маршрутизации, наличия всех основных ее элементов - первичных отделений, региональных сосудистых центров - выстроена в Новосибирской области очень детально, полностью соответствует порядку оказания помощи.

Главный врач ЦКБ Ирэна Цыцорина доложила о том, что в планах учреждения - сделать РСЦ базой кафедр Новосибирского госуниверситета и медицинского университета, а в дальнейшем создать учебный центр с клинической базой.

Справка "РГ"

В 2019-2021 годах для РСЦ приобретено более 370 единиц современного медицинского оборудования (71 единица - за счет средств федерального бюджета), в том числе три единицы "тяжелого" оборудования (магнитно-резонансный и рентгеновский компьютерный томографы, ангиографический комплекс) на общую сумму 467,5 миллиона рублей.

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