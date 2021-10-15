В Новосибирской области собрали более трех миллионов тонн зерна

В Новосибирской области впервые за десятилетие намолотили три миллиона тонн зерна. К настоящему времени убрано 85 процентов площадей.

Сложные погодные условия снизили темпы уборочной кампании в конце сентября и начале октября, но теперь аграрии вернулись к форсированным темпам. Полностью завершили уборку сельскохозяйственных культур 132 предприятия региона и три района - Чановский, Мошковский и Сузунский. Хозяйства, уже справившиеся с обмолотом зерна, выделили 178 комбайнов для помощи отстающим.

- При благоприятной погоде нашим аграриям достаточно будет недели для завершения уборочной. Продолжительные осадки, конечно же, сказались на влажности зерна: оно поступает с полей с влажностью порядка 25 процентов, и требует двух-трехкратной сушки для сохранения качества. Задействованы все зерносушильные мощности хозяйств, элеваторов и хлебоприемных предприятий, - рассказал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В регионе два года назад значительно расширили меры поддержки сельхозпроизводителей при покупке зерносушильного оборудования: областной бюджет теперь компенсирует всем аграриям половину стоимости приобретенного зерноочистительного и зерносушильного оборудования. По словам Евгения Лещенко, в результате темпы модернизации такого оборудования увеличились вдвое. За последние три года хозяйства приобрели 495 зерноочистительных машин и 39 зерносушилок. В Новосибирской области насчитывается 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий и более 2,8 тысяч зерноскладов. Общая емкость единовременного хранения зерна оценивается в 4,9 миллиона тонн.

Аграрии также завершают уборку технических культур, картофеля и овощей. Картофелеводством занимаются 39 новосибирских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, валовый сбор картофеля достиг 57 тысяч тонн (убрано 98 процентов площадей). Средняя урожайность культуры выросла со 187 центнеров с гектара в 2020 году до более 212 центнеров.

Справка "РГ"

Общая посевная площадь в Новосибирской области в 2021 году составила 2,31 миллиона гектаров. Уборка зерновых началась в первой декаде августа. Для проведения уборочных работ в регионе имеется: 3,4 тысячи зерноуборочных комбайнов. За последние три года приобретено 446 таких комбайнов.