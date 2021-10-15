Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. В апреле во время рабочей поездки в Дагестан главе правительства представляли предложения по созданию в городе современной инфраструктуры.

План включает 85 мероприятий, предусматривает реконструкцию 12 улиц, строительство общеобразовательной школы на 800 с лишним мест, капитальный ремонт зданий Дербентской центральной городской больницы, закупку медицинского оборудования и новых автомобилей. Определено финансирование для строительства водопроводов и очистных сооружений, что сократит объем загрязненных стоков в Каспийское море.

Федеральный бюджет предоставит 46,7 миллиарда рублей, еще 7,6 миллиарда вложит Дагестан, а 129 миллиардов рублей предполагается привлечь из внебюджетных источников.