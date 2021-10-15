На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест

В Карачаево-Черкесии уровень бронирования жилья на курортах на время зимних каникул достиг 95 процентов. При этом стоимость проживания на время праздников выросла на 20 процентов.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Домбай и Архыз.

"Высокий спрос прослеживается не только на праздники, на сегодняшний день заполняемость курортов республики в среднем достигает 70 процентов, а в туристической деревне Романтик и вовсе достигает 90 процентов", - сообщает пресс-служба министерства туризма и курортов КЧР.

Отметим, что на территории курорта Домбай действует около 100 гостиниц, кемпингов и гостевых домиков с номерным фондом около 5500 мест. А в Архызе функционируют 116 гостиничных комплексов, способных принять около 4500 туристов.

Кстати

С начала года Карачаево-Черкесию посетили почти 1,5 миллиона туристов и экскурсантов. Самыми популярными направлениями являются курорты Домбай и Архыз, а также Тебердинский заповедник и туркомплекс "Медовые водопады". Эксперты прогнозируют, что туристический поток к концу года составит около 1,7 миллиона человек.