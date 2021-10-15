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15.10.2021 11:36
Рубрика: Общество

На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба главы КЧР Фото: Пресс-служба главы КЧР
Фото: Пресс-служба главы КЧР

В Карачаево-Черкесии уровень бронирования жилья на курортах на время зимних каникул достиг 95 процентов. При этом стоимость проживания на время праздников выросла на 20 процентов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Наибольшей популярностью у туристов пользуются Домбай и Архыз.

"Высокий спрос прослеживается не только на праздники, на сегодняшний день заполняемость курортов республики в среднем достигает 70 процентов, а в туристической деревне Романтик и вовсе достигает 90 процентов", - сообщает пресс-служба министерства туризма и курортов КЧР.

Отметим, что на территории курорта Домбай действует около 100 гостиниц, кемпингов и гостевых домиков с номерным фондом около 5500 мест. А в Архызе функционируют 116 гостиничных комплексов, способных принять около 4500 туристов.

Кстати

С начала года Карачаево-Черкесию посетили почти 1,5 миллиона туристов и экскурсантов. Самыми популярными направлениями являются курорты Домбай и Архыз, а также Тебердинский заповедник и туркомплекс "Медовые водопады". Эксперты прогнозируют, что туристический поток к концу года составит около 1,7 миллиона человек.

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