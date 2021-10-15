В Дагестане депутаты Народного собрания избрали главу региона

Досрочные непрямые выборы главы Дагестана были объявлены в связи с отставкой с поста предыдущего руководителя региона Владимира Васильева. Согласно республиканскому законодательству, глава Дагестана избирается депутатами Народного cобрания.
17 сентября президент Владимир Путин представил в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на должность главы республики. В тройку претендентов, помимо выдвинутого "Единой Россией" Сергея Меликова, были включены член республиканского избиркома Самир Абдулхаликов (КПРФ) и заместитель председателя Народного собрания Камил Давдиев ("Справедливая Россия - За правду").
Большинство депутатов вчера проголосовали за врио руководителя республики Сергея Меликова. Его поддержали 82 депутата из 87 проголосовавших.
Сергей Меликов с 2019 года был сенатором от Ставропольского края, а ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
- Быть во главе нашей республики - это огромная честь. Но этот пост не только почетен. Он и весьма ответственен, предъявляет к руководителю самые высокие требования, - сказал новый глава Дагестана Сергей Меликов.
Вчера также прошла инаугурация главы республики. В работе сессии участвовал и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.