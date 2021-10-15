В Дагестане депутаты Народного собрания избрали главу региона

Вчера депутаты Народного собрания республики на очередной сессии проголосовали за главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатур. Подавляющее число голосов отдано Сергею Меликову.

Досрочные непрямые выборы главы Дагестана были объявлены в связи с отставкой с поста предыдущего руководителя региона Владимира Васильева. Согласно республиканскому законодательству, глава Дагестана избирается депутатами Народного cобрания.

17 сентября президент Владимир Путин представил в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на должность главы республики. В тройку претендентов, помимо выдвинутого "Единой Россией" Сергея Меликова, были включены член республиканского избиркома Самир Абдулхаликов (КПРФ) и заместитель председателя Народного собрания Камил Давдиев ("Справедливая Россия - За правду").

Большинство депутатов вчера проголосовали за врио руководителя республики Сергея Меликова. Его поддержали 82 депутата из 87 проголосовавших.

Сергей Меликов с 2019 года был сенатором от Ставропольского края, а ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

- Быть во главе нашей республики - это огромная честь. Но этот пост не только почетен. Он и весьма ответственен, предъявляет к руководителю самые высокие требования, - сказал новый глава Дагестана Сергей Меликов.

Вчера также прошла инаугурация главы республики. В работе сессии участвовал и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.