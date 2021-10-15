Во Владикавказе заключенные устроили бунт в колонии

В исправительной колонии №1 в столице Северной Осетии более 200 заключенных устроили бунт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, информации о пострадавших пока не поступало.

- Порядка 200 человек устроили беспорядки в колонии, - отметил источник.

Колония находится на улице Карабулакской во Владикавказе, на окраине города возле Карцинского шоссе. Местные СМИ сообщают, что заключенные разбили камеры видеонаблюдения и выломали внутренние двери на территории исправительного учреждения.