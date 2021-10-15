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15.10.2021 21:52
Рубрика: Происшествия

Во Владикавказе заключенные устроили бунт в колонии

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

В исправительной колонии №1 в столице Северной Осетии более 200 заключенных устроили бунт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, информации о пострадавших пока не поступало.

На Среднем Урале возбудили дело после бунта в колонии

- Порядка 200 человек устроили беспорядки в колонии, - отметил источник.

Колония находится на улице Карабулакской во Владикавказе, на окраине города возле Карцинского шоссе. Местные СМИ сообщают, что заключенные разбили камеры видеонаблюдения и выломали внутренние двери на территории исправительного учреждения.

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