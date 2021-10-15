Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.10.2021,  
10:26
Текст:  Николай Грищенко

Арктическое транспортное судно могут вооружить "Калибром"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Российские суда двойного назначения проекта 23550 "Иван Папанин" могут стать носителями крылатых ракет "Калибр-К". Судно ледового класса будет курсировать в водах Арктики по Северному морскому пути.

Фото: ТАСС
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года

Как сообщил ТАСС куратор проекта Виктор Кот, для установки ракетного вооружения потребуется три стандартных грузовых контейнера. Они могут установлены с помощью 40-тонных судовых кранов.

"На переходе по Севморпути личный состав будет проживать в пассажирских каютах судна", - сказал Виктор Кот.

Основным элементом ракетного комплекса "Калибр" является универсальный стартовый модуль в виде транспортного контейнера. Ракетный модуль может принимать целеуказания от любых береговых, корабельных, авиационных или спутниковых систем. Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14, летящей на дозвуковой скорости, достигает около двух тысяч километров. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", а для подводных лодок - "Калибр-ПЛ".

Отметим, что строящийся в Санкт-Петербурге транспортник "Иван Папанин" может решать сразу несколько задач, в том числе действовать в Арктике и преодолевать льды толщиной до полутора метров. Водоизмещение "Ивана Папанина" - около 8,5 тысячи тонн, длина - 114 метров, ширина - 20 метров. Автономность плавания - 60 суток. На борту несет вертолет Ка-27.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Lockheed Martin / youtube.com
Американский перспективный вертолет достиг предельной скорости 14.10.2021
Видео: "Бастионы" Балтфлота уничтожили условного противника 13.10.2021
В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг 12.10.2021
ракеты
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Прицел сверхвысокой кратности разработали в России 14.10.2021
Гиперзвуковой боевой блок новой ракеты впервые показали в КНДР 12.10.2021
Два испытательных пуска МБР "Сармат" запланированы до конца года 11.10.2021
ледоколы
Фото: Kazakhstan Paramount Engineering / wikipedia.org
Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане 13.10.2021
Sohu: Атомный ледокольный флот США отстал от российского на 10 лет 10.02.2021
В США признали превосходство российских ледоколов 09.12.2020