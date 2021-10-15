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15.10.2021 12:50

Эксперт рассказал, как наука встречает бизнес

Текст: Алексей Максимченков ( бизнес-ментор, предприниматель, инвестор)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 235(8586)
Почти все научные проекты - это венчурные инвестиции, которые работают "вдолгую". Если в них вкладываются частные инвесторы, это становится "вечной" инвестицией на много лет вперед. Не все на это готовы.

Вторая причина - научные бизнес-инвестиции тяжело просчитать и спрогнозировать прибыль. Даже сами компании не всегда могут предоставить инвестору информацию, которая будет подтверждать эффективность вложений.

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Инвесторы любят считать прибыль, а когда наука совершает новое открытие, не сразу понятно, станет ли это открытие прикладным, будет ли оно использоваться и вообще работать. Проще приобрести патент на уже существующее новшество. Сейчас уже есть люди, которые совершают научные открытия, патентуют их и затем продают патенты. Это очень специфический и сложный бизнес. И когда предприниматели вкладываются в это, они часто не понимают, где их деньги.

Часть инвесторов специально ищут, что сейчас актуально для потребителей и что можно разработать, например комплектацию для iPhone. И чаще всего в такие открытия вкладываются уже крупные компании, которые могут себе это позволить. Среди примеров можно назвать Яндекс и Mail.ru, они приобретают уже "отработанные" проекты - те, в которые ранее уже кто-то вложился, другой венчурный инвестор. Крупные компании смотрят, приносит ли проект прибыль, и только потом сами инвестируют в него.

Почти все научные проекты требуют "долгих" инвестиций

Чаще всего в научные проекты вкладывают инвестиционные фонды, частные инвесторы, предприниматели с производством, которые хотят его улучшить с помощью новых технологий.

Все инвестиции в науку рисковые. Даже если НИИ создали феноменальное открытие, оно может быть использовано не сразу. Например, когда открыли работу с электричеством, далеко не сразу люди начали его использовать, прошло много лет.

Фото: предоставлено пресс-службой ЕАКОП
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Крупные компании могут себе позволить вкладываться в такие открытия, у них есть ресурсы. А если частный инвестор вкладывает в прикладную науку, то это чаще всего делается ради производства, его улучшения, развития и повышения показателей КПД.?Этим занимаются менее крупные компании, которые ищут ответы на маркетинговые вопросы: как повысить продажи и производительность. Маркетинговые отделы этих компаний начинают изучать рынок и приходят к выводу, что на увеличение конверсии влияет, например, автоматизация производства, приобретение новых технологий. После этого предприниматели и начинают инвестировать в науку.

У нас плохо защищены патенты, по сути, если в документе поменять одну запятую, то будет уже совсем другой патент. Поэтому в этом направлении у нас есть задачи, с которыми государство должно еще поработать. Именно поэтому инвесторы неохотно инвестируют в науку, они не видят для себя там перспективы и защищенности.

Те направления, которые интересны крупным предприятиям. Пока что все держится на господдержке или крупных корпорациях, для которых и делают все открытия. Даже, например, в вакцину от ковида маленький производитель вкладываться не будет. Это делают только крупные корпорации и государство.

Сейчас самым интересным направлением является IT. Небольшие компании тоже сейчас вкладываются в IT-решения, но потом перепродают свои активы более крупным компаниям. Компании должны искать повод развиваться и помогать развивать науку.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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