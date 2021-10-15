Матвиенко: Важно обмениваться опытом по борьбе с насилием в отношении женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обмен опытом между странами в сфере борьбы с дискриминацией женщин и насилием в отношении их. Такое мнение сенатор высказала в ходе выступления на заключительном пленарном заседании III Евразийского женского форума.

"Востребованной, я бы даже сказала - необходимой, представляется идея обмена лучшими практиками по устранению любых форм дискриминации, насилия в отношении женщин и детей, а также инициатива о содействии равноправному участию женщин в урегулировании вооруженных конфликтов и миростроительстве", - сказала она.

Глава Совфеда также отметила ряд предложений, с которыми выступили участницы форума. В их числе - создание условий для получения женщинами качественного образования в передовых отраслях экономики, повышения цифровой грамотности, продвижения женских проектов, способствующих борьбе с последствиями коронавируса.