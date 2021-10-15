Петербуржец отсудил 93 тысячи рублей за упавшую крышку электрощитка

Житель Петербурга отсудил 93 тысячи рублей с управляющей компании из-за упавшего ему на лицо электрощитка, сообщает Управление ФССП по Северной столице.

Эта история началась с того, что мужчина, спускаясь по лестнице, заметил открытую дверцу электрощитка. Жилец решил ее закрыть, но на него упала металлическая крышка. Удар пришелся по лицу.

В больнице выяснилось, что у мужчины произошел перелом носа. Ему пришлось делать операцию.

Придя в себя после травмы, жилец потребовал от управляющей компании компенсировать расходы на лечение. Но коммунальщики посчитали, что они не имеют отношения к этой ситуации. Тогда мужчина подал в суд и выиграл дело. По решению суда он должен был получить 93 тысячи рублей. Когда в управляющую компанию обратились приставы, деньги сразу поступили на счет жильца.