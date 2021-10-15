Путин подчеркнул роль женщин в решении актуальных задач современности

Женщины не должны выбирать между семьей и профессией, и в России есть все условия, чтобы после рождения ребенка его мама смогла реализовать себя, заявил президент Владимир Путин на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Основная тема форума - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце собрались женщины-лидеры - политики, предприниматели, общественные деятели более чем из ста стран. "В сегодняшних условиях это просто невероятно", - оценил Путин. "Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. В их решении женщины, безусловно, играют все более весомую роль", - отметил президент. Это вопросы устойчивого экономического развития, глобальная климатическая повестка, проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию, стремление выстроить на более справедливых, сбалансированных принципах систему социальной поддержки, перечислил он.

Глобальным вызовом стала пандемия коронавируса. По всему миру женщины-медики вышли на передовую борьбы с эпидемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку, продолжил Путин. Миллионы людей по всему миру благодарны им за спасение. "Женщинам с их обостренным пониманием ценности жизни, состраданием, милосердием всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении. Уверен, что такой же она будет и в будущем, в том числе и в определении - с учетом уроков пандемии - дальнейших действий в сфере медицины, фармацевтики, охраны здоровья в целом", - сказал он.

Активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, участие во всех сферах жизни служит общим интересам, и сегодня это ключевой фактор прогресса, изменений к лучшему по всему миру - как в рамках отдельных государств, так и на всей планете, заявил президент.

Для всего российского общества крайне значимы традиционные семейные ценности, уверен Путин. "Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес", - добавил он. "Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", - подчеркнул президент.

"У женщин в российских семьях особая роль", - считает Путин. Но в то же время для России характерно и привычно уважительное отношение к их деловым, профессиональным качествам. Женщины - прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надежные коллеги. То, что для некоторых государств стало чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция, напомнил президент. "И мы гордимся такими современными чертами нашего общества", - добавил он. Надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе в отношении женщин, заметил Путин.

Традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем

В России женщины широко представлены во власти, есть яркие истории предпринимательского успеха. У них большинство в быстро растущем секторе креативной индустрии - свыше 58 процентов, а также в науке - почти 40 процентов среди исследователей. "Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация", - подчеркнул президент. Поэтому в России последовательно создаются все условия, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою карьеру, добиться роста в деле, которое ей по душе. "Мы многое сделали для повышения доступности мест в детских садах и яслях. Конечно, еще больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи", - заверил Путин. Также действуют программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, которыми могут воспользоваться те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Отдельную поддержку получают семьи с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении. В этом году был принят ряд новых решений. Это и помощь беременным, и выплаты одиноким родителям, в большинстве случаев это, как правило, мамы, напомнил президент. "За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы. Такая помощь, поддержка со стороны государства также позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее", - сказал он.

В глобальном масштабе еще предстоит много сделать для полноценной реализации прав женщин, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни, сказал Путин. Он отметил частые перекосы, неравенство в карьерном плане и оплате труда даже в развитых странах. И Евразийский женский форум может помочь решить многие задачи.

После небольшого перерыва форум продолжил свою работу. Темой его пленарного заседания стала глобальная миссия женщин в новой реальности. "Хотя ООН провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия, надо признать, что именно мира и доверия нам сегодня зачастую не хватает", - отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председательствующая на пленарном заседании ЕЖФ. "Все чаще международное право подменяется некими "правилами", в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и насаждение суверенным государствам чуждых им моделей развития", - сказала она, добавив, что "к этому добавляется практика экономических блокад, санкций и ограничений на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины". Пандемия коронавируса еще больше обнажила эти проблемы, показав, что наш мир остро нуждается в созидательной повестке, в отказе от национального эгоизма и политики ультиматумов, уверена Матвиенко. "Мы должны призвать международное сообщество объединить усилия во имя здоровья людей, обеспечить равноправный доступ к вакцинам и медикаментам, взаимное признание сертификатов о вакцинации, отказаться от любых дискриминационных практик в сфере здравоохранения", - обратилась она к участницам форума.