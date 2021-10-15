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15.10.2021 15:27

Россия и Китай создадут единый стандарт для дальнемагистрального самолета

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Разработка первого совместного Российско-Китайский технологического стандарта в области самолетостроения началась в рамках специально созданной рабочей группы по стандартизации. Об этом на форуме "Российская неделя стандартизации" сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию Антон Шалаев.

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- У наших двух государств за плечами 20 лет сотрудничества в области стандартизации, и прямое применение ГОСТов в ряде сфер экономического взаимодействия, - сказал он. - И теперь у нас появится единый стандарт для создания совместного Российско-Китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это хороший результат общей работы в области гражданской авиации и гражданского авиастроения.

Антон Шалаев отметил, что в будущем подобный подход сможет распространиться на более широкий спектр. Вообще, по его словам, нынешний трехдневный форум показал, что интерес к России в области разработки стандартов в разных отраслях экономики, растет. Расширяется количество участников таких встреч и обсуждений актуальной тематики в области технического регулирования и соответствия международным стандартам.

В этом году на площадках форума работало более полутора тысяч участников, в том числе и 12 специалистов из-за рубежа.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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