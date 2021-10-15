Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году отменен

Министерство культуры России сообщило о том, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменен. Он должен был проходить с 11 по 13 ноября. Решение далось, судя по всему, непросто - новости о событиях форума продолжали приходить даже сегодня утром. Планов было много.

"С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, - заявила министр культуры Ольга Любимова. - Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством Российской Федерации, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом. Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей Форума является для нас безусловным приоритетом".

Напомним, что с начала пандемии Культурный форум отменяется не в первый раз. Однако, здоровье людей - важнее.